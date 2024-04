Le date dei playoff: trapani aveva diritto di scegliere e ha puntato sulla serata prefestiva. Sorpresa, Forlì non debutterà sabato ma domenica 5 maggio

I playoff della Pallacanestro 2.015 partiranno domenica 5 maggio e non sabato 4: si tratta di una sorpresa svelatasi ieri. In qualità di miglior prima classificata dei due gironi (la matematica è arrivata con la vittoria a Cento, mercoledì sera), Trapani poteva contare sul diritto di scelta relativo alla data di inizio dei playoff per il proprio tabellone (l’Argento).

E la società siciliana ha deciso di disputare gara1 dei quarti di finale nella serata di sabato 4 maggio. Nonostante, generalmente, si tenda a preferire la giornata di domenica, in previsione di un maggior afflusso di pubblico sulle tribune. Del resto, un anno fa l’Unieuro aveva potuto esprimere la sua preferenza in qualità di testa di serie numero 1 e aveva indicato la domenica. Come Napoli, per fare un altro esempio, nel 2022.

In conseguenza della scelta di Trapani, il debutto di Forlì nel tabellone Oro, contro l’ottava classificata del girone Verde (probabilmente Vigevano), avrà luogo domenica 5 maggio all’Unieuro Arena. Le serie inizieranno dunque sempre di domenica, come un anno fa. A cascata, gara2 dei quarti di finale si giocherà martedì 7 e gara3 venerdì 10 (con inversione dei campi). Le eventuali gara4 e gara5 rispettivamente domenica 12 e mercoledì 15.

Per i successivi turni di semifinale e finale, il tabellone Argento giocherà sempre nel primo giorno di calendario e l’Oro in quello successivo. La formazione biancorossa sa così che potrà avere un’ulteriore spinta da parte del pubblico, con il fattore campo per tutta la durata dei playoff. L’estrema propaggine della stagione sarebbe mercoledì 12 giugno, con l’eventuale ‘bella’ della finale promozione.

