LE GRANDI MANOVRE. Mens Sana, coach Vecchi punta a una squadra di soli professionisti (o quasi)

Il dado è tratto in casa Note di Siena Mens Sana. Con la scelta dell’allenatore, arrivata sabato, si apre ora una nuova fase per la società biancoverde che si può dedicare alla ristrutturazione del roster insieme a coach Federico Vecchi, il designato da Caliani e Frati dopo un lungo casting in cui alcuni profili (vedi Bassi, Griccioli o Ansaloni) via via si erano sfilati per diversi motivi. L’arrivo in panchina di un tecnico dal curriculum importante per la B Interregionale e reduce da un campionato, l’ultimo, al piano di sopra con un club storico come Imola, lascia presagire la costruzione di una squadra composta da soli professionisti o quasi nell’ottica di una crescita tecnica, ma anche ambientale, per provare a disputare una stagione con qualche ambizione in più rispetto alla scorsa. In questo senso vanno le attenzioni, concretizzate tanto da essere a un passo dalla firma, per il play Marco Perin, cresciuto proprio nel settore giovanile di viale Sclavo e poi protagonista di una ottima carriera da professionista in giro per l’Italia tra B Nazionale e A2. Perin, grossetano classe 1993 è in uscita dalla Bakery Basket Piacenza con cui ha militato a più riprese e in cui era tornato un anno fa vestendo anche i panni di capitano. Sugli esterni per accontentare Vecchi potrebbe arrivare anche una guardia pura mentre al momento le certezze sono le permanenze di Pannini e Prosek, prossimi entrambi al rinnovo. Difficile al momento invece pronosticare il destino degli altri, alcuni dei quali con la valigia in mano come Marrucci, Ivanaj e Jokic per motivi differenti e di chi, come Belli e Tognazzi, forti invece di un accordo per un altro anno, che saranno valutati dallo stesso Vecchi.

Guido De Leo