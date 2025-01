Le interviste. Benedetto: "Bravi a gestire il match facendo tesoro degli schiaffi presi in passato»

Una festa del basket. La vittoria dell’Adamant, il ritorno di Farabello e l’approdo matematico tra le prime sei: meglio di così non poteva andare. "Abbiamo tenuto il ritmo estremamente alto – l’analisi di coach Benedetto –, gli avversari ci hanno corso dietro e siamo stati bravi a gestire la partita. Stiamo imparando a non essere più leziosi come ci accadeva qualche settimana fa, anche perché di schiaffi ne abbiamo ricevuti e queste due vittorie ci aiutano a cancellarli. Non possiamo minimamente abbassare la guardia, sappiamo che dobbiamo arrivare pronti fra un mesetto quando comincerà a contare davvero".

E’ intervenuto anche il diesse Pulidori: "Tre giocatori sono scesi in campo in condizioni precarie: Marchini ha il mignolo della mano fratturato, Ballabio ha un problema al polpaccio e Chessari un’infiammazione al ginocchio. Li ringrazio, come ringrazio il nostro staff medico e la società Vis, tramite il suo dg Mauro Cavara, che con le sue conoscenze in ambito medico ci ha permesso di accorciare i tempi per le ecografie".

j.c.