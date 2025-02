Le interviste. Coach Belletti:: "Difficile vincere senza percentuali»

"È un’analisi diversa rispetto alle altre. Secondo me, siamo stati anche solidi e bravi ad alternare alcuni tipi di difesa. Abbiamo concesso meno di 80 punti ma, dall’altra parte, abbiamo tirato con basse percentuali". Queste le prime parole a caldo di coach Michele Belletti dopo la sconfitta del suo Vismederi Costone al PalaFerraris di Casale Monferrato. Il Costone si scopre con le polveri bagnate, un elemento insolito se si guarda alla stagione gialloverde. "Abbiamo fatto 6/27 da tre e 20/29 ai tiri liberi – ha specificato il tecnico costoniano –. Credo che in trasferta, nella seconda fase del campionato, sia molto difficile vincere se non si è supportati dalle percentuali". Queste le uniche parole del coach del Costone dopo l’incontro a testimonianza del rammarico per quella che è stata la prova balistica dei suoi. Materiale su cui lavorare in settimana, soprattutto perché il prossimo impegno sarà ancora in trasferta a Oleggio, capolista del play-in gold.