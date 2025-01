Le interviste. Coach Belletti:: "Il successo non era scontato»

"Complimenti ai ragazzi perché vincere in trasferta non è mai scontato. Soprattutto qui a La Spezia". Così nel post-partita il coach del Costone Michele Belletti: "Giocavamo in un campo molto difficile ed è stata una vittoria anomala con grande efficienza offensiva e molta sofferenza difensiva – ha detto –. Mi porto a casa la soddisfazione per aver fatto nostri altri due punti importantissimi per la corsa ai primi 6 posti. Ma anche tanti spunti su cui lavorare dal punto di vista difensivo – ha aggiunto –. Perché subire così tanti punti, 96 nei tempi regolamentari, ti impone di essere iper performante poi in attacco". Un monito importante considerando che anche nella scorsa giornata erano stati più di 90 i punti subiti dal Costone. Un fattore importante se si pensa che alla prossima giornata c’è la capolista San Miniato al PalaOrlandi: occasione ghiotta per ribaltare il -2 dell’andata e ufficializzare l’arrivo in poule promozione.