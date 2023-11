Le interviste. Coach Lasi esulta:: "Ottima prestazione e gioco di squadra»

Al termine della grande vittoria dei suoi ragazzi contro la corazzata Use Empoli coach Maurizio Lasi tesse le lodi di ogn giocatore: "Giocavamo con la capolista – commenta l’allenatore della Stosa – la squadra che fino a questo momento aveva fatto meglio di tutte perdendo soltanto una partita di un punto a Quarrata. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, una partita di squadra con tutti i ragazzi che hanno giocato in maniera importante, ma soprattutto con l’intensità difensiva giusta per tutti i 40 minuti, un aspetto che deve diventare un’abitudine. Sono molto felice per la crescita dei nostri giovani – prosegue Lasi – e mi riferisco a Berardi, Costantini e Calvellini, quest’ultimo sta diventando sempre più una certezza con prestazioni di alto livello. Stasera però abbiamo avuto una grande partita da parte di Bolis. Lo aspettavamo e sono molto felice che abbia giocato bene perché c’è bisogno di tutti". La Stosa ha dominato dal secondo quarto in poi e lo ha fatto nonostante le precarie condizioni di Diminic. Il lungo croato, che aveva subito una forte botta alla schiena nel turno infrasettimanale ha stretto i denti in modo encomiabile "Avevano il problema alla schiena di Diminic – prosegue Lasi – ma il ragazzo ha voluto giocare ugualmente andando sopra al dolore pur non essendosi mai allenato in settimana. Lo voglio ringraziare per lo spirito dimostrato. È stato importante anche lui così come i vari Lombardo, Olleia, Dal Maso e i due playmaker che hanno gestito bene le situazioni". Infine il coach della Stosa fa un ultimo passaggio sul pubblico che è stato il vero sesto uomo in campo per la Virtus. "Sono contento del grandissimo entusiasmo che ci hanno trasmesso i tifosi che ci hanno sorretto e supportato per tutta la partita. Dobbiamo ricordarci sempre di essere un esempio per tutti loro, soprattutto per i tantissimi bambini che vengono a vederci ogni domenica. Questa vittoria è anche per loro".