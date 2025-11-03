Le Minors: battuta la capolista Virtus Medicina, la Lg Competition espugna Argenta. La Francesco Francia fa l’impresa. Molinella di Baiocchi cala il poker

Primo rumoroso avvicendamento sulle vette del girone G di serie C, dove nell’attesissimo big match della sesta giornata la Francesco Francia di coach Andrea Mondini ferma la corsa della regina Virtus Medicina 76-60 e, prendendosi lo scontro diretto, sale al primo posto in compagnia di Lg Competition, bene 60-73 sulle doghe di Argenta, e dei medicinesi di coach Alessio Agnoletti. Per i biancoblù di Zola Predosa, trascinati dal trio d’archi De Ruvo (20 punti), Zambon (18) e Graziani (12) è la quinta vittoria consecutiva, che coincide così col primo stop dei gialloneri (Morara 16), che dopo 30’ di sostanziale equilibrio (20-20, 34-41 e 57-54 i parziali) cedono il passo ai padroni di casa, che chiudono con un poderoso 19-6 l’ultima frazione.

Al quarto posto seconda vittoria consecutiva invece per Molinella di coach Matteo Baiocchi, che ha vita facile nel delicato testa a testa sul parquet di Montecchio. vinto agilmente 50-78 con le firme di Marchi (17), Seravalli (15), Boggian (12) e Carella (12). Ottavo punto in cascina anche per l’Sg Fortitudo, che grazie ai 52 punti di Ben Salem, Costantini, Lenzi e Lanzarini espugna il campo del Cmo Ozzano 66-72 condannandolo al sesto ko consecutivo. Si sblocca infine il Cvd Casalecchio, che interrompe la striscia negativa (3) domando la 4 Torri Ferrara 87-77.

Domenica leonina in Divisione Regionale 1 per la capolista del girone A Budrio, che nel testa a testa valevole per il primo posto in solitaria espugna in volata Novellara 68-69 e si prende la testa al termine di una gara sempre in bilico: per gli uomini di Giampiero Serio è primato con 5 vittorie in altrettante gare. Nel girone B scrive 5 su 5 anche la regina Anzola, che fa suo il derby contro Bianconeriba Baricella 80-68 e approfitta del primo stop stagionale del Tiberius Rimini (74-68 dts a Lugo) per conquistare la vetta del raggruppamento in solitaria: sugli scudi Govi (15), Lanzarini (12), Baccilieri (12) e Gherardi Zanantoni (11), che hanno la meglio sulle ‘pantere di coach Marcello Folesani, guidate da Scapinelli (13), Fiore (12), Martinelli (12) e Venturi (10).

Grande soirée anche a San Giovanni in Persiceto, dove la Vis di capitan ‘Manute’ Ferrari liquida Castel Maggiore 99-75 e si rimette in carreggiata dopo lo stop della settimana scorsa contro l’Audace Bombers. Audace che allunga la striscia positiva a 3 vittorie dopo il 61-64 in Romagna sul parquet dell’Aics Forlì, grazie ai 22 punti di Bergami.