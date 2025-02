Le Mura aspetta Prato. Quarta sfida con le laniere

Dopo il turno di riposo, il Green Le Mura Spring ritorna a giocare e lo fa nel turno infrasettimanale di questa sera, alle 21.15, al "Palatagliate", dove affronterà la Pieffe Prato. E’ la quarta volta in stagione che i due roster si affrontano tra amichevoli, campionato e Coppa Toscana. Nella gara d’andata le biancorosse si imposero, al "Palatoscanini", per 39-70, in un match senza storia; mentre, in semifinale di Coppa Toscana, sempre la formazione biancorossa ha passato il turno con il risultato di 58-48.

Prato arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta casalinga contro la Pielle di Livorno, nel match di sabato scorso, mentre le ragazze di Ferretti hanno osservato il proprio turno di riposo. Le laniere riescono a segnare con una media di 57,1 punti a gara contro i 58,8 delle padrone di casa. Ma la maggiore differenza è sui punti subiti, dove il Green Le Mura Spring è la miglior difesa del campionato e ne subisce 45,2 contro i 59 di Prato.

Il motore pulsante delle avversarie è Martina Mandroni, con 34 minuti di utilizzo medio che, oltre a stare in regia, è anche la miglior realizzatrice, con 206 punti a referto, nonchè top-scorer ospite da tre. Nel pitturato da attenzionare anche Ponzecchi, con 9,1 punti a gara in 28,17 minuti medi giocati.

"La Pieffe Prato è una buona squadra – ha sottolineato Ferretti – , con chiare gerarchie sul parquet ed un buon reparto lunghe. Quindi sarà basilare il controllo dei rimbalzi, come abbiamo fatto all’andata. Le ragazze dovranno partire subito determinate, senza sottovalutare le avversarie, mettere pressione forte in difesa e trovare la qualità in attacco come nelle due ultime uscite contro Umbertide e contro Livorno".

La gara sarà diretta da Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo e da Tommaso Gigoni di Livorno.

Alessia Lombardi