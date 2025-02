Le Mura, sfida insidiosa. Biancorosse nel Valdarno

Il Green Le Mura Spring ritorna di nuovo sul parquet stasera, alle ore 21, al "Palagalli" di San Giovanni Valdarno per affrontare il Cmb Valdarno: una sfida molto insidiosa. Il match dell’andato, rinviato a causa della concomitanza con i Comics, registrò la vittoria della formazione biancorossa che riuscì ad allungare soltanto all’inizio del secondo quarto.

Il Cmb Valdarno nell’ultimo periodo ha avuto un buon rendimento, dove ha vinto quattro match sui sei giocati, portando, così, a casa otto punti che lo piazzano in terz’ultima posizione. Il Green Le Mura Spring, invece, arriva dalla bella striscia positiva, iniziata dalla gara prenatalizia con Massa, mentre Valdarno arriva da tre sconfitte consecutive. Le avversarie delle biancorosse hanno nel proprio roster elementi di interesse come Heloise Azzola, ala grande del 2004, dotata di ottimo fisico, top scorer della squadra con 223 punti e proveniente dalla Polisportiva Galli di "A2". Poi Sara Rinaldi, classe 2006, ala piccola, già elemento di punta del Costone Siena nello scorso campionato e la più esperta Sofia Tognaccini che ha giocato sei anni in serie "B" con Number 8.

Da tenere sotto controllo anche Nilde Sposato, con 14 realizzazioni dalla distanza. "Dobbiamo andare a San Giovanni Valdarno cavalcando l’entusiasmo del nostro buon momento – ha analizzato Ferretti – che ci ha portato al filotto di sei vittorie dopo Massa. L’importante è partire mettendo la partita sui nostri binari fin dal primo quarto, facendo una difesa migliore rispetto a quella contro Prato e continuando con la qualità in attacco che ultimamente sta venendo fuori".

Il match tra Cmb Valdarno e Green Le Mura Spring è stato affidato alla direzione di gara di Mattia Filipovic di Siena e Alessandro Sizzi di Prato.

Le biancorosse torneranno, poi, di nuovo sul parquet nella sfida del "Palatagliate", sabato prossimo, alle 18.45, per affrontare l’Acea Pink Terni.

Alessia Lombardi