Le Mura vola in finale

LE MURA SPRING

61

COSTONE SIENA

43

SIENA - Le Mura Spring stacca il biglietto per la finalissima di Coppa Toscana di questo pomeriggio, vincendo una partita mai in discussione e sempre ben gestita. Le ragazze di Pistolesi hanno saputo prendere in mano sin dalle prime battute il match, giocando in scioltezza ed approfittando delle difficoltà avversarie, sopratutto nella fase finale di gara.

Il primo quarto, comunque, è molto tirato e si gioca punto a punto, con Le Mura Spring che chiude 11-10. Nel secondo quarto si continua con un buon ritmo e si va al riposo lungo sul 28-26. Al rientro dagli spogliatoi le biancorosse provano il primo allungo, mettendo a segno punti pesanti e conquistando il terzo quarto per 45-35. Nell’ultimo tempino le ragazze di Pistolesi riescono a gestire bene il match, contenendo la verve delle avversarie e conquistando il successo che significa ancora una volta finale di Coppa Toscana.

Costone Siena è stato un avversario che ha puntato molto sulla fisicità, costretto, però, a cambi ridotti che, alla fine, hanno pesato molto. E, proprio nel finale Le Mura Spring ne ha approfittato prendendo il largo, al termine di un match molto combatutto, sopratutto nella fase iniziale. Poi la forza e la grinta delle biancorosse ha avuto la meglio sulle senesi che, alla fine, avevano poca benzina nelle gambe.

Ottima la prova di tutta la squadra, con Ceccarini, Chiti e Bona in doppia cifra. Ma tutto il roster ha giocato una buona partita attenta e precisa, senza concedere niente a Siena in difesa.

Adesso le biancorosse affronteranno questa finale e cercheranno di portare a casa il titolo. Sarà, comunque, un altro test importante per coach Pistolesi che, sicuramente, questo pomeriggio, farà scendere il miglior quintetto in grado di dare battaglia fino alla fine.

"E’ stata partita combatutta – ha commentato Pistolesi – per almeno trenta minuti; poi, nell’ultimo quarto, abbiamo allungato. Non abbiamo giocato una partita di una qualità eccelsa, ma dignitosa, con cose buone in difesa. Siamo usciti un po’ acciaccati con l’infortunio di Evangelista che si va ad aggiungere a Maffei e a Papa che sono ferme, più Bona che gioca condizionata da un problema fisico. Speriamo non sia cosa grave. Le ragazze hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e posso fare loro solo i complimenti".

Le Mura Spring: Capodagli 5, Dianda 7, Ceccarini 15, Morettini, Geremei 5, Evangelista, Chiti 10, Maffei n.e., Papa n.e., Marinuzzi n.e., Michelotti 6, Bona 13. All.: Pistolesi.

Alessia Lombardi