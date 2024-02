Le news. Ieri doppia seduta in attesa di Trento

Ieri doppia seduta di allenamento per la Pallacanestro Reggiana, con pesi e richiamo atletico al mattino e tecnica al pomeriggio, in vista della sfida di sabato con Trento al PalaBigi (ore 20,30 diretta su Eurosport e su streaming di Dazn). Prevendita già attiva attraverso il circuito Vivaticket oppure allo ‘Store’ di piazza Prampolini (venerdì e sabato) e nella sede del club in via Martiri della Bettola (solo al mattino). Tagliandi che saranno acquistabili anche ai botteghini di via Guasco, aperti a partire dalle 19,15.