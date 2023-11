Le news. Ora doppia sfida casalinga con Pistoia e Tortona. Per i tifosi c’è lo sconto del 20 per cento

Proseguono gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista delle due sfide consecutive che Galloway e soci giocheranno di fronte al pubblico di casa. La prima è in programma domenica alle 19 contro Pistoia e la seconda la domenica successiva, il 19 alle 17,30, contro la Bertram Tortona dell’ex capitano biancorosso Leonardo Candi. Coloro che acquisteranno i biglietti per entrambe le sfide interne potranno usufruire del 20% di sconto previsto dall’iniziativa ‘November Pack’. La prevendita, in ogni caso, prosegue anche in modalità di acquisto ‘singola’, con i tagliandi che sono già in vendita attraverso il circuito online ‘Vivaticket’, allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini, aperto il martedì e venerdì (al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19) oppure al sabato, con orario continuato dalle 10 alle 19. È sempre valida anche la possibilità di acquistarli anche nella sede biancorossa di via Martiri della Bettola dal lunedì al venerdì (al mattino dalle ore 10 alle 13) oppure alla biglietteria del PalaBigi che sarà attiva a partire da un’ora e un quarto prima dell’orario previsto per la palla a due.