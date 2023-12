Le pagelle. Aglio è in fiducia,. Balciunas resiste

Balciunas 6,5 (in 25’, 36 da due, 16 da tre, 33 ai liberi). Senza Barattini è costretto a fare gli straordinari in regia. Il suo supporto non manca mai, fa un buon bottino anche dal campo ed è perfetto dalla linea della carità.

Masciarelli 6 (in 29’, 28 da due, 03 da tre, 24 ai liberi). E’ il giocatore più ecclettico della Virtus. Chieti lo limita.

Aglio 6,5 (in 28’, 27 da due, 23 da tre, 67 ai liberi). La sua duttilità è una polizza assicurativa, ma vanno sempre fatti i conti con gli avversari e stavolta li mette ko. La miglior prova stagionale, il capitano è in fiducia.

Morara 6 (in 15’, 11 da due, 23 da tre, 22 ai liberi). I clienti che ha davanti non sono di semplice gestione.

Chiappelli 6 (in 33’, 14 da due, 14 da tre). E’ un tutto campista capace di portare cose buone alla causa.

Ohenhen 6 (in 31’, 610 da due, 34 ai liberi). Mostra i muscoli e quando serve pure una mano educata in post basso.

Morina 6 (in 24’, 12 da due, 23 da tre). I mezzi non gli mancano, deve solo acquisire fiducia e minuti di ieri sono aria pura.

Alberti 6 (in 11’, 11 da due, 11da tre). Il brutto infortunio dello scorso anno è solo un ricordo, può crescere.