Le pagelle. Allen fa il suo, ma pure un tecnico. Gazzotti e Masciadri non pervenuti

Allen 7. Pronti, via e ‘bagna’ il ritorno in biancorosso con 23 punti in 26’, con percentuali incredibili: addirittura 9/10 dal campo. Lo smalto è quello dei giorni migliori e le sue incursioni nel pitturato sono un rebus per la difesa avversaria. Ma il quarto fallo (un tecnico per proteste) sul 49-49, nel cuore della terza frazione, è pesantissimo.

Gazzotti 5. Quasi 20’ sul parquet senza però incidere in alcun modo. Non trova mai il fondo della retina e cattura soltanto 4 rimbalzi. La statistica del plus/minus, con un -18 accumulato nei suoi 19’, è la fotografia della sua serata negativa.

Tavernelli 5. Parte dalla panchina e non riesce mai a trovare il bandolo della matassa. Non azzarda neanche una conclusione e non trova nemmeno la chiave di volta per innescare i compagni. Il suo contributo in cabina di regia sarà imprescindibile.

Gaspardo 6. Nel primo quarto è attivissimo e segna subito 9 punti. Poi la Juvi gli prende le misure e segnerà soltanto in un’altra occasione. Non esce mai dai binari, cattura 7 rimbalzi e subisce 6 falli, ma nel mezzo commette tantissimi errori dalla lunetta (1/6).

Masciadri 5. Rifiuta alcuni tiri che poteva prendersi, all’interno di un match in cui ha dato la sensazione di non essere a proprio agio: -14 di plus-minus in poco meno di 11’, solo tre tentativi (falliti) dal campo.

Del Chiaro 5,5. Al netto di qualche piccola sbavatura, l’avvio era promettente: energia e intensità. Però gioca 9’ nel primo tempo e poi solo 4’ nella seconda metà di gara.

Aradori 5. Un paio di ‘pennellate’ nel secondo quarto, a cui non riesce dare continuità. Solo 4 punti (1/6 dal campo) in 18’. Urge trovare al più presto la migliore condizione fisica.

Harper 5,5. Mezzo voto in più per i 20 punti segnati in un modo o nell’altro. Sì, perché 10 di questi arrivano soltanto nell’ultima frazione, quando Cremona ha già preso il largo. In precedenza ci sono tanti errori, scelte rivedibili e una gestione del pallone tutt’altro che impeccabile. Giocando praticamente sempre nel ruolo di playmaker…

Pinza 6. In campo 4’ nel secondo quarto. Buon mordente, senza ‘sporcare’ il tabellino personale.

Pepe 5. Il quintetto base non basta a metterlo in moto nella metà campo offensiva. Un solo canestro, dall’arco, a fronte di ben dieci tentativi complessivi. Deve colpire, invece è lui ad affondare.

Simone Casadei