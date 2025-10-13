Acquista il giornale
Le pagelle: ancora una prestazione negativa per Campogrande, Alessandrini non entra mai in ritmo. Knight c’è, da Zanotti e Gallo liberi pesanti

SACCAGGI 6,5 Nei primi due quarti soffre le scorribande di Moody, poi gli prende le misure e nell’ultimo quarto, quello...

di MAURIZIO INNOCENTI
13 ottobre 2025
SACCAGGI 6,5 Nei primi due quarti soffre le scorribande di Moody, poi gli prende le misure e nell’ultimo quarto, quello deciso, lo imbriglia. Questo scatto difensivo è fondamentale anche nel dare coraggio a tutti i compagni per la costruzione della rimonta. Realizza la tripla che di fatto decide il match.

JOHNSON 7,5 Tiene a galla Pistoia quando tutto sembra ormai finito. Ci crede fino alla fine senza mai mollare dimostrando personalità e leadeship. Mvp del match con 25 punti e una leadership e una voglia di incidere che devono emergere più spesso per fare le fortune di questa Estra che dalle sue invenzioni in attacco dipende un bel po’.

KNIGHT 7 Gli avversari non lo fanno respirare e lui fatica molto a trovare i suoi spazi ma quando la partita entra nel vivo ci riesce alla grande. Chiude con 13 punti e 7 rimbalzi una partita di grande sostanza. Ora la parola chiave per lui deve essere continuità. Serve la sue presenza anche alla Lumosquare dove finora si è visto il Seneca versione spenta rispetto a quello scintillante on the road.

ALESSANDRINI 5,5 Non trova il feeling con la partita, ci prova ma non riesce ad entrare in ritmo. Da rivedere anche certe azioni difensive.

ZANOTTI 7 Come tutta la squadra fatica per 30 minuti pur essendo l’unico a tentare di tenere lontani gli avversari dall’area. Quando si decide la gara mette la sua firma importante dalla lunetta.

MAGRO 5 Non è la sua partita e questa volta non lo salva neppure l’esperienza.

GALLO 6,5 Nel finale il suo contributo si sente. Segna canestri in momenti critici.

DELLOSTO 5,5 Gioca 8 minuti senza però incidere.

CAMPOGRANDE 5 Tutti lo stanno aspettando, l’importante è che non faccia la fine di Godot. Un’altra giornata dove non incide. Sette minuti, virgola dal campo. Pistoia non lo ha preso per questo.

STOCH SV

DELLA ROSA 6 Alla fine la vittoria è arrivata e lui è riuscito a rimettere a posto le cose piazzando una difesa finalmente più aggressiva, ma per 30 minuti la squadra è apparsa slegata e senza idee, preda di una difesa avversaria aggressiva dentro l’area. Pistoia non è stata capace di trovare le contromisure giuste se non nel finale di partita, ma il rischio di tornare a casa con le pive nel sacco è stato reale.

M. I.

