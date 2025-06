Le pagelle. Arrigoni e Chiera show. Benites fa il playmaker

BENITES 7,5 Il suo fatturato offensivo si concentra quasi esclusivamente nei primi due quarti, ma la difesa che alla lunga cancella dal campo lo spauracchio Vecchiola vale molto di più di qualche canestro. 9 assist e 1 sola persa

CHIERA 8,5 Si mette in moto a metà primo quarto e dipinge sprazzi di altissimo basket. Non si fermerà più: la serata del PalaFacchetti lo consacra mvp indiscusso della serie.

NATALI 7 Non riesce a mandare a bersaglio un paio di tiri aperti che avrebbero potuto scavare ulteriormente il divario già nei 20’ iniziali. Un peccato veniale in una gara di grande solidità.

ARRIGONI 8 Tornato nelle vesti del professore, insegna pallacanestro al PalaFacchetti e i giovani avversari non possono fare altro che tirar fuori il taccuino e prendere appunti. Chiude da top scorer una partita da scienziato del gioco.

SGOBBA 6 sembra chiudere mestamente una serie che nonostante il trionfo degli Herons non lo ha mai visto protagonista, poi però dà segnali di vita nel quarto periodo e i suoi punti consentono alla squadra una tranquilla gestione del finale.

KUPSTAS 6 Innocuo da qualsiasi distanza nel primo tempo, si accende improvvisamente nel terzo periodo con due triple senza ritmo che fanno volare a +16 i suoi, poi torna in letargo. Discontinuo.

DELL’UOMO 7 Solito gladiatore del quale non puoi mai fare a meno in serate del genere. Cattura anche i due rimbalzi più importanti del match ma trova anche i suoi momenti di gloria offensiva, specie in penetrazione e in contropiede.

PAESANO 6,5 Gioca con una caviglia in disordine, cammina sulle uova e fatica tantissimo a tenere gli uno contro uno. Però resta in piedi e alla fine segna un canestro fondamentale.

BARSOTTI 8 Se la sua squadra ha degli attributi che fanno provincia un po’ di merito ce l’avrà anche lui, il tanto bistrattato condottiero termale. Che "gioca" la finale insieme ai suoi ragazzi, esulta e alla fine festeggia la seconda finale in due anni.

f. pal.