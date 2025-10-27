Le pagelle. Barford è l’ultimo ad arrendersi. Cheatham fallisce il match
Jaylen BARFORD (34 minuti, 7/14 da 2, 3/10 da 3, 7 rimbalzi, 23 punti). È l’ultimo ad arrendersi e ci...
Jaylen BARFORD (34 minuti, 7/14 da 2, 3/10 da 3, 7 rimbalzi, 23 punti). È l’ultimo ad arrendersi e ci prova in tutti i modi. Voto: 6,5.
Tomas WOLDETENSAE (11 minuti, 0/2 da 3, 4 rimbalzi). Nella prima frazione arpiona 4 rimbalzi ma commette alcuni errori e coach Priftis non lo ripropone nella ripresa. Voto: 5.
Troy CAUPAIN (28 minuti, 1/3 da 2, 3/5 da 3, 7/7 ai liberi, 5 assist, 18 punti). Insieme a Barford cerca di tenere a galla la barca biancorossa e chiude con 28 di valutazione. Voto: 6.
Bryson WILLIAMS (20 minuti, 3/4 da 2, 7 rimbalzi, 4 stoppate, 6 punti). Nella serata con problemi di falli dei lunghi biancorossi, lui ne commette 4 in 12 minuti nel secondo tempo, vanificando qualche buono sprazzo. Voto: 5.
Jamar SMITH (18 minuti, 2/5 da 2, 1/3 da 3, 2 rimbalzi, 7 punti). Suona la carica un paio di volte ma stavolta il chirurgo sbaglia anche alcune conclusioni delle sue. Voto: 5,5.
Lorenzo UGLIETTI (15 minuti, 1/1 da 2, 1/3 da 3, 3 rimbalzi, 5 punti). Un paio di lampi, ma ci ha abituati a prestazioni migliori. Voto: 5.5
Luca SEVERINI (13 minuti, 0/1 da 2, 1/2 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 punti). Con Cheatham a quota 4 falli al 23’ getta alle ortiche una buona occasione per mettersi in mostra. Voto: 5.
Jaime ECHENIQUE (13 minuti, 4/8 da 2, 5/8 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist, 13 punti). Guardando solo le cifre (9 falli subiti), sarebbe anche una sufficienza piena ma sotto altri aspetti non statistici deve fare un passo avanti. Voto: 6.
Michele VITALI (18 minuti, 2/2 da 2, 0/1 da 3, 4 rimbalzi, 4 punti). Solito impegno e sacrificio, ma anche qualche sbavatura. Voto: 5.5.
Kwan CHEATHAM (18 minuti, 1/3 da 2, 2/5 da 3, 1 rimbalzo, 8 punti). Cicca la partita e commette due falli in tre minuti all’inizio della ripresa che lo tolgono dalla gara. Voto: 5.
Cesare Corbelli
Continua a leggere tutte le notizie di sport su