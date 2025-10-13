Le pagelle. Barford, quanti errori. Bravo Cheatham! . Echenique: serataccia

Jaylen BARFORD (26 minuti, 3/10 da 2, 1/5 da 3, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 2 assist, 9 punti) Consoliamoci ricordando che pure l’anno scorso iniziò la stagione sottotono e che, probabilmente, deve adattarsi al nuovo assetto del team. Tanti errori al tiro e scelte sbagliate. Voto 5

Tomas WOLDETENSAE (14 minuti, 0/2 da 2, 0/1 da 3, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 0 punti) Non trova la sua dimensione in questo collettivo. Fatica anche in difesa. Voto 5

Troy CAUPAIN (29 minuti, 3/5 da 2, 2/8 da 3, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 7 assist, 15 punti) Mette tanto corpo, pure troppo nell’ingenuo fallo che restituisce inerzia a Cantù, si destreggia bene in regia. Commette errori, ma altra gara d’impatto. Voto 6.5

Bryson WILLIAMS (14 minuti, 2/5 da 2, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 6 punti) Non è un intimidatore d’area e neppure un gran difensore. Ma si trova però spesso, in particolare se Echenique latita, a dover fare entrambe le cose. Gara negativa ma con attenuanti. Voto 5.5

Jamar SMITH (17 minuti, 3/7 da 2, 0/2 da 3, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 6 punti) In questo momento Jamar riesce a dare ben poco. Voto 5.5.

Lorenzo UGLIETTI (12 minuti, 0/2 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 1 punto) Non è al top a livello atletico e per un atleta come lui è un pesante handicap. Ci prova, ma non incide. Voto 5

Luca SEVERINI (20 minuti, 2/4 da 2, 6 rimbalzi, 6 punti) Con Caupain è il miglior rimbalzista della squadra, segno di intensità. Ma ha brillato solo a sprazzi. Voto 5.5

Jaime ECHENIQUE (14 minuti, 0/2 da 2, 0/1 da 3, 1/5 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 recuperate, 2 assist, 3 stoppate, 1 punto) Due falli in un amen lo tolgono dal match. Non trova mai ritmo e fallisce liberi importanti. Serataccia, nonostante 3 stoppate. Voto 5

Michele VITALI (24 minuti, 1/1 da 2, 1/1 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 1 assist, 7 punti) Si destreggia bene in difesa. Voto 6.

Kwan CHEATHAM (30 minuti, 6/8 da 2, 4/9 da 3, 3/5 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 27 punti) Nella prima metà di gara sembra Doncic. Poi torna sulla terra, ma si rende utile. Voto 7.

Gabriele Gallo