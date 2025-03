Le pagelle biancorosse. Raucci lotta sotto i tabelloni. Klanjscek, giocatore da ritrovare

Fazzi 7,5 (in 21’ 2/3 da due, 2/4 da tre, 7/7 ai liberi, 2 rimbalzi). Il quintetto fa benissimo al capitano, in palla per tutta quanta la partita.

Pavani 6 (in 6’ 1/4 ai liberi). Pochi minuti con compiti difensivi.

Benintendi sv. 1’ alla fine.

Toniato 7 (in 34’ 4/8 da due, 2/9 da tre, 2/3 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 recuperi). Già nel secondo quarto piazza i suoi guizzi offensivi che fanno vacillare la Virtus Imola.

Filippini 6,5 (in 16’ 3/5 da due, 1/1 da tre, 6 rimbalzi). Poco utilizzato ma il contributo è comunque utile.

Klanjscek 5,5 (In 26’ 0/2 da due, 2/6 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi). Manca solo lo sloveno nella serata perfetta. Un giocatore da ritrovare.

Chiappelli 6,5 (in 25’ 1/3 da due, 2/2 da tre, 5 rimbalzi). Parte contratto, ritrova fiducia verso il finale.

Martini sv (in 2’ 2 falli fatti). Impiego limitato.

Raucci 8 (In 28’ 5/7 da due, 1/2 da tre, 6 rimbalzi). Lotta nell’area e tira fuori punti preziosissimi.

Sanguinetti 8 (in 22’1/1 da due, 5/8 da tre, 5 assist). Nella serata giusta ritorna il Sanguinetti decisivo delle vittorie di inizio stagione. Una sentenza dall’arco con 5 su 8 da tre. Non male.

Zedda 7,5 (in 18’ 3/4 da due, 1/2 da tre, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist). Grinta e punti decisivi tra il terzo e l’ultimo quarto.

Luca Monduzzi