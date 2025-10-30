Le pagelle. Camara fa la differenza in attacco. Ogden ci mette energia: 13 rimbalzi

Robinson 6. Inizio scintillante, che spicca ancor di più visto il grigiore generale. Poi, quando la squadra col passare dei minuti si accende, lui si spegne. Poco incisivo nei momenti più importanti della partita, finisce con un assist.

Denegri 5. Serata no di un giocatore che raramente cicca completamente la partita. Succede con Roseto e allora va bene così, anche perché la squadra vince. Chiude con 3 punti, frutto di un 1/8 dal campo. Ci aggiunge pochino, solo due rimbalzi e due assist.

Marini 7. Segna il canestro che chiude i conti e tranquillizza l’intero Flaminio, quello in isolamento del +8 a due minuti dalla sirena. Chirurgico come sempre quando conta di più. 17 con 5 assist, ottima giornata contro la squadra della sua città e contro il suo ex allenatore, Nando Francani.

Ogden 6,5. Piace perché ci mette il doppio dell’energia rispetto ad altre apparizioni. Un Ogden come quello di ieri sera, da 9 punti e 13 rimbalzi, che fa legna, che si sbatte, è utilissimo alla causa comune. Molto più di quando magari ne mette 15 senza metter piede in area per raccogliere qualche carambola.

Simioni 6. 5 punti, 8 rimbalzi e tutta la sapienza difensiva di cui ha bisogno la Dole nei momenti cardine. Per posizionamento e conoscenza di quel che accade in campo è un califfo.

Tomassini 7,5. Il capitano mette insieme una serata delle sue con 19 punti, 5/7 da tre e anche 5 assist. Quando li segna? Quasi tutti nella ripresa. Dopo il primo tempo era a 3. Serve una mano? ‘Tom’ risponde sempre presente.

Pollone 5,5. 14 minuti in campo con un paio di tiri da tre sbagliati e pochissimo altro (1 assist). Costeggia la partita senza mai entrarne pienamente dentro.

Camara 7. Il voto è un po’ la media tra quanto ha brillato in attacco e quanto poco sia stato consistente dietro, in difesa. Troppo ingenuo nella propria metà campo e semplicemente dominante dall’altra parte. Piace per l’entusiasmo che ci mette, si vede che ha una voglia infinita di spaccare il mondo. A fine partita il suo sorriso nel dare il cinque al pubblico è contagioso. 21 punti e 11 rimbalzi, bentornato Gora.

