Le pagelle. Campogrande non ha impatto. Johnson ci prova. Gallo pasticcia

SACCAGGI 6 il capitano ci mette grinta e rabbia ma la squadra non sempre lo segue come dovrebbe.

JOHNSON 6,5 Fa di tutto per tenere a galla la barca ma purtroppo si trova a lottare da solo contro tutta la difesa avversaria.

KNIGHT 5,5 Una scavigliata nel primo tempo ne condiziona il rendimento. Rientra in campo ma si vede che non è al meglio

ALESSANDRINI 5,5 Prova ad entrare dentro il match ma lo fa a corrente alternata senza trovare la continuità giusta.

ZANOTTI 5,5 Parte alla grande dominando l’area in lungo e largo, poi quando la squadra cala non riesce a mantenere la stessa intensità.

MAGRO 5 Fa fatica sia in difesa che in attacco tanto che alla fine sta in campo per 8 minuti.

GALLO 5 Perde troppi palloni anche in maniera ingenua, non riesce a dare ritmo alla squadra anche perché gli avversari non gli lasciano spazio.

STOCH 6 Una partita in difficoltà ma nonostante tutto non se la cava male. Ci mette impegno e determinazione in una gara complicata.

CAMPOGRANDE 5 Non riesce a sbloccarsi né mentalmente né tecnicamente. Ha bisogno di ritrovare serenità.

DELLA ROSA 5,5 La squadra per due quarti ha tenuto botta, poi quando Livorno ha mostrato i muscoli sono arrivate le difficoltà. Questa volta la reazione non c’è stata.

M. I.