Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Le pagelle. Campogrande non ha impatto. Johnson ci prova. Gallo pasticcia

Le pagelle. Campogrande non ha impatto. Johnson ci prova. Gallo pasticcia

SACCAGGI 6 il capitano ci mette grinta e rabbia ma la squadra non sempre lo segue come dovrebbe. JOHNSON 6,5 Fa...

di MAURIZIO INNOCENTI
9 ottobre 2025
SACCAGGI 6 il capitano ci mette grinta e rabbia ma la squadra non sempre lo segue come dovrebbe. JOHNSON 6,5 Fa...

SACCAGGI 6 il capitano ci mette grinta e rabbia ma la squadra non sempre lo segue come dovrebbe. JOHNSON 6,5 Fa...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

SACCAGGI 6 il capitano ci mette grinta e rabbia ma la squadra non sempre lo segue come dovrebbe.

JOHNSON 6,5 Fa di tutto per tenere a galla la barca ma purtroppo si trova a lottare da solo contro tutta la difesa avversaria.

KNIGHT 5,5 Una scavigliata nel primo tempo ne condiziona il rendimento. Rientra in campo ma si vede che non è al meglio

ALESSANDRINI 5,5 Prova ad entrare dentro il match ma lo fa a corrente alternata senza trovare la continuità giusta.

ZANOTTI 5,5 Parte alla grande dominando l’area in lungo e largo, poi quando la squadra cala non riesce a mantenere la stessa intensità.

MAGRO 5 Fa fatica sia in difesa che in attacco tanto che alla fine sta in campo per 8 minuti.

GALLO 5 Perde troppi palloni anche in maniera ingenua, non riesce a dare ritmo alla squadra anche perché gli avversari non gli lasciano spazio.

STOCH 6 Una partita in difficoltà ma nonostante tutto non se la cava male. Ci mette impegno e determinazione in una gara complicata.

CAMPOGRANDE 5 Non riesce a sbloccarsi né mentalmente né tecnicamente. Ha bisogno di ritrovare serenità.

DELLA ROSA 5,5 La squadra per due quarti ha tenuto botta, poi quando Livorno ha mostrato i muscoli sono arrivate le difficoltà. Questa volta la reazione non c’è stata.

M. I.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su