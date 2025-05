Le pagelle. Chiera braccato non incide. Dell’Uomo è troppo nervoso

BENITES 5,5 Due infrazioni pronti-via non sono il miglior biglietto da visita possibile e quello dei falli è un fardello che lo condiziona per tutto il resto della partita. Si prende soltanto tre tiri, fatica a mettersi in ritmo e a mettere in ritmo i compagni.

CHIERA 5,5 Non è il Chiera dominatore ammirato in Lombardia e lo si vede anche da come sbaglia alcuni appoggi elementari da sotto. I ragazzi terribili di Treviglio hanno troppa energia anche per lui e nel finale Barsotti lo risparmia.

NATALI 5,5 Si prende una serata di pausa dopo una serie di prestazioni da capopopolo. A quasi trentasette primavere, giocando ogni tre giorni e con di fronte avversari che, salvo rare eccezioni, gli rendono in media 15 anni ci può stare. Non punge da dietro l’arco (0/4).

ARRIGONI 6 La palla persa con antisportivo annesso in avvio di gara è lo specchio delle difficoltà degli Herons in questa serata. Gioca praticamente venti minuti con una spada di Damocle sulla testa ma per uno della sua esperienza non è un grosso problema: nello sprofondo rossoblù riesce a non sfigurare.

SGOBBA 5,5 Trova il modo di raggiungere la doppia cifra in termini di fatturato offensivo, ma il suo 10 alla casella dei punti è un numero vuoto, non accompagnato da una prestazione solida. Inizia contratto e spesso non mostra durezza in difesa sugli uomini on fire di Treviglio.

KUPSTAS 6 È il salvagente a cui si aggrappa la Fabo per non affogare subito nei primi dieci minuti: un salvagente un po’ debole perché non impedisce comunque alla marea verde di sommergere i malcapitati "aironi". Resta però uno dei pochi a salvarsi.

DELL’UOMO 5 Falli ingenui, palle perse, errori banali: nel primo tempo sfodera un campionario degli orrori da far impallidire anche il più fervente sostenitore rossoblù. Barsotti lo tiene in panchina più del solito, nella speranza si schiarisca le idee. Lo fa, ma la sua reazione è tardiva.

PAESANO 5 Non è ancora entrato nella serie. Non inietta nella squadra la giusta dose di energia che da lui ci si aspetterebbe a gara in corso e in alcuni frangenti dà l’impressione che il livello di pallacanestro espresso da Treviglio sia troppo per lui.

GIANNOZZI 5,5 L’impegno non manca, ma si avventura in qualche iniziativa avventata di troppo in attacco. Richiamato sul parquet per dare fiato ai titolarissimi.

BARSOTTI 5 C’era da aspettarselo che una squadra come Treviglio non commettesse gli stessi errori di quattro giorni prima, quello che il pubblico del PalaTagliate non si aspettava è vedere una Fabo così disunita e distante dalla versione scintillante di gara-2.

Filippo Palazzoni