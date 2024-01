Le pagelle. ‘Dada’, che numeri. Johnson, stoccate finali

Allen 6,5. Dopo i primi due quarti da 2 punti in 11’36’’ con 0/2 da due e 0/3 da tre, nel secondo tempo cambia marcia e segna il primo canestro su azione dopo 7 errori. Nel terzo quarto si prende tutte le prime cinque conclusioni dell’attacco forlivese, ma in linea di massima cambia marcia, attacca di più il ferro e segna canestri degni di lui: 6/11 da due in 19’ giocati nella seconda metà, 6 rimbalzi, 3 recuperi, 2 perse e 2 assist.

Cinciarini 5. I suoi punti nei primi due quarti (5) restano tali alla fine. Seconda metà da 0/2 da tre e 0/4 da due e nessuna zampata delle sue.

Valentini 5,5. Più o meno come Cinciarini, anche se un’impronta sul match la lascia: la bomba che dal 39-43 nel terzo quarto Verona riporta Forlì a -1 in un momento in cui i veneti sembravano mettere le mani sulla gara.

Zampini 6,5. Dieci punti nei 7’11’’ del primo quarto quando segna da tre, guida il gioco e contribuisce al +9 Unieuro. Poi segna una canestro importante a inizio quarto periodo per il 65-62. Anche 5 rimbalzi e 2 assist.

Tassone 6. Una bomba in 2’30’’ nel secondo quarto, quella del 26-12, massimo vantaggio forlivese.

Johnson 7. Segna 7 punti nel quarto periodo, fra i quali la pesante tripla del 70-62 a -2’56’’, il canestro del 72-65 e i liberi che quasi la sigillano a 30’’. Sempre attivo e dentro il gioco (4 punti ma 8 rimbalzi nei primi due quarti), per lui anche 12 rimbalzi totali. Perdonabile, oggi, l’1/6 da tre.

Pascolo 8. Prova di una vitalità e di una continuità sorprendente, ennesima conferma di una crescita iniziata già da qualche settimana. Per ‘Dada’ il 75% al tiro su 8 conclusioni in 23’ (si fa così perdonare una schiacciata sbagliata nel primo quarto...) ma veramente totale considerando i 6 rimbalzi, i 4 recuperi e i 3 assist con la miglior valutazione di tutti i biancorossi (22). Le sue lunghe braccia sottili erano ovunque in attacco (segna 8 punti nell’ultimo quarto) e in difesa.

Zilli 6. Lotta contro i lunghi della Tezenis. Gioca quasi 13’ nei primi due quarti, poi poco più di 4 minuti negli ultimi due, ma con un Pascolo così...

Pollone 6. In attacco non combina nulla, ma in difesa lotta in difesa contro avversari più grossi e atletici di lui: si fa sentire, perché nei suoi 31’ in campo, Forlì accumula un +12 di parziale.

Radonjic 5. Da lui Forlì si aspetta di più. Però gioca solo 13’.

Stefano Benzoni