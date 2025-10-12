Le pagelle dei biancorossi. Kupstas, uomo match

Kupstas 8 (in 29’ 2/3 da due, 5/9 da tre, 2 recuperi e un assist) E’ lui l’uomo derby. Il lituano è l’anima del break nel terzo quarto. Mortifero al tiro, spacca in due il derby.

Chessari 7 (in 19’ 0/3 da due, 1/2 da tre, 3/4 ai liberi, 2 assist). Solido in difesa, si incolla prima a Pollini, poi a Baldi e fa faticare tutti tantissimo.

Tamani 6,5 (in 14’ 4/4 da due 5 rimbalzi). Prestazione sicuramente incoraggiante per il lungo biancorosso, che soprattutto nella ripresa trova spazio e fiducia.

Moffa 6 (in 23’ 0/5 da due, 1/3 da tre, 4 rimbalzi). Trova soddisfazioni quando ormai la partita è già incanalata nei giusti binari, ma almeno nel finale si sblocca da tre punti. Che sia un inizio?

Raucci 7 (in 17’ 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi e 2 assist). Prestazione di tutta sostanza.

Sanguinetti 8 (in 28’ 3/4 da due, 3/5 da tre, 1/1 ai liberi, 5 rimbalzi e 5 assist). Partite non le sbaglia mai. Nonostante la difesa aggressiva, lui fa giocare la squadra e quando serve segna i suoi canestri. Mostro.

Gatto 7,5 (in 23’ 6/7 da due, 3 rimbalzi e 3 assist). Si sapeva che qui l’Up aveva un vantaggio grande e lui ha spiegato il perché.

Thioune 7 (3/5 da due, 8 rimbalzi). In grande progresso. Stravince il duello con Boev.

Zedda 6,5 (in 21’, 4/6 da due e 0/1 da tre, 5 rimbalzi). Si infortuna nel primo tempo, si teme il peggio, ma l’esterno biancorosso ha cuore e carattere. Rientra e porta il suo mattoncino.

Dalmonte 4 La posta in palio è grande, ma un coach della sua esperienza certi comportamenti dovrebbe evitarli.

Federico Boschi