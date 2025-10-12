Le pagelle dei gialloneri. Boev non pervenuto

Baldi 5,5 (in 32’ 3/5 da 2, 1/3 da 3, 4/5 ai liberi, 2 perse, 5 assist) Gioca col cuore, come sempre, di fronte ha un avversario difficilissimo. E’ l’ultimo ad arrendersi.

Mazzoni 4,5 (in 16’ 0/2 da 2 0/2 da 3, 7 rimbalzi e 2 assist) Finora non è riuscito mai ad incidere e questa volta era difficile aspettarsi qualcosa di diverso. Il confronto con Gatto, purtroppo, è implacabile.

Errede 6 (in 14’ 1/2 da 2 1/3 da 3 4 rimbalzi) probabilmente la sua migliore partita da quando è alla Virtus. Si batte in avvio, sbaglia un paio di canestri non impossibili, ma alla fine trova anche un canestro da tre punti.

Kucan 5 (in 27’ 2/3 da 2 e 2/3 da 3 5 rimbalzi, 2 perse 2 assist) Assieme a Baldi va in doppia cifra, ma dal terzo quarto in avanti alza anche lui bandiera bianca, asfissiato dalla difesa dei padroni di casa.

Tambwe 5.5 (in 17’ 0/1 da 2. 1 rimbalzo) Questa volta incide meno a rimbalzo e non trova il canestro, ma lotta sotto le plance con avversari più quotati.

Melchiorri 5 (in 33’ 1/6 da 2 e 2/3 da 3, 4 rimbalzi) Il capitano finisce come gli altri nel tritacarne. Sbaglia tantissimo in attacco, spesso è costretto a forzare.

Metsla 5 (in 9’ 0/2 da 2 0/1 da 3, 1/3 ai liberi) Tanta buona volontà, ma ancora troppi errori, soprattutto in attacco dove sicuramente può dare di più.

Pollini 5 (in 17’ ¼ da 2, ½ da 3, 2 perse) La gabbia preparata dall’Andrea Costa per fermarlo ottiene i risultati sperati.

Boev 4,5 (in 22’ 2/5 da 2, 3 rimbalzi e 3 perse) cercasi centro disperatamente.

Galetti 4 Copia incolla con Dalmonte. Sicuramente lo stato d’animo con cui arriva a questo derby pesa eccome.