Le pagelle

GRANDE 4. Quattro punti e zero assist con tre palle perse. Impatto negativo in tutta la partita e soprattutto in un primo tempo in cui ha fatto registrare un plus/minus di -7.

MARKS 7. 22 punti 11/11 ai liberi e il 2/2 glaciale a 5" dal gong per il provvisorio pari. Marks c’è e, rispetto a qualche settimana, lo si vede più tentare l’uno contro uno fino in fondo rispetto a prima. Poco attivo a rimbalzo rispetto alla gara con Cento.

ANUMBA 5. Primo tempo ottimo, secondo molto meno. Subito in panchina dopo due minuti di terzo quarto per la difesa non esaltante su Redivo. Ci si affida a lui nel tenere l’uno contro uno della stella ospite a 5“ dal gong, ma l’avversario lo punta e segna un gran canestro.

JOHNSON 6. Raccoglie 15 rimbalzi ma non è continuo come nelle sue serate migliori. Va a sprazzi, con gli alti che fanno esultare tutto il Flaminio e coi bassi che lo vedono meno incisivo di quanto potrebbe.

SIMIONI 7. Gran gara la sua, con 12 punti e il 100% da due. Peccato non vederlo coinvolto nel finale, con coach Dell’Agnello che lo ha lasciato in panchina per i problemi fisici della settimana e per la strutturazione senza centri della Gesteco.

TASSINARI 5,5. Ordinaria amministrazione. Due punti e un assist in un match complicato. Una gara in cui era difficile mettere in ritmo i compagni come al solito.

MASCIADRI 5,5. Solo 13 minuti in campo con 5 punti e 3 rimbalzi per il capitano. Peccato per quella tripla sputata dal ferro che avrebbe meritato miglior sorte in un momento topico della partita.

TOMASSINI 4. Zero punti con soli tre tiri dal campo per un Tommassini irriconoscibile. Troppo distante dalla sua versione migliore per essere vero.

SCARPONI 6,5. Gioca con grande energia e convinzione. Segna due canestri, il secondo davvero molto apprezzabile stilisticamente.