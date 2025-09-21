Le pagelle: esordio positivo per Denegri e Pollone, Ogden si vede poco. Simioni svetta, lampi di Sankare. Tomassini è capitan tripla

Robinson 5. In iniziativa personale è sfasato, al limite del disastroso, ma nella sua partita c’è anche una discreta dose di lavoro sporco (5 rimbalzi, 5 assist) e soprattutto un misterioso plus/minus di +13, che alla fine di un primo tempo da ciapanò era a +17. Statistica da verificare nel lungo periodo, ma da tenere a mente.

Marini 7. La chiude lui con un paio di canestri di classe e sangue freddo, bucando la retina quando nessuno segnava e l’Urania stava per tornare a contatto. In difesa marca tutti, anche quelli di taglia superiore. Ai suoi livelli, soprattutto nei momenti che contano.

Pollone 6,5. Inizia con due triple in 5’ e fa tutta la differenza del mondo, perché avere uno come lui preciso sugli scarichi non permette alle difese avversarie di accentrare troppo le attenzioni su alcuni giocatori. Di grande utilità.

Ogden 6. Costeggia la partita senza attaccarla mai per davvero. Cinque tiri dal campo e un solo rimbalzo in 26’. Uno stop indolore dopo una preseason da superstar. Ha abbastanza talento in attacco per rendere l’esordio solo un episodio in una stagione che può essere di alto livello.

Simioni 7,5. Partita gigantesca per continuità e versatilità. Coniuga difesa, controllo dei tabelloni e soluzioni sempre diverse in attacco. Annulla totalmente un implume Gamble. L’assenza di Camara non si è fatta sentire. Se Simioni riesce a controllare le lampadine dei falli, può rappresentare un fattore importantissime nella stagione di Rbr.

Denegri 7. La sua sembrerebbe una partita normale invece è enorme, perché va vicino alla tripla doppia e chiude con 9 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Non è egoista e produce solidità e qualità ad altissimi livelli. Un acquisto di altissimo spessore per il campionato della Dole.

Tomassini 6,5. Tra le certezze della vita c’è anche ‘Tom’ che segna da tre allo scadere, di un quarto o dei 24’’, in una partita di Rbr. Capitan tripla ha il pieno controllo di ogni situazione di gioco.

Sankare 6,5. La parola d’ordine è "calma", ma non è facile quando in cinque minuti stoppa una schiacciata avversaria, segna da tre e schiaccia a sua volta. In ogni caso, "calma".

Leardini 5,5. Ai margini, gioca 11’33’’, ma non riesce a incidere nella gara. Gioca da 5 in assenza di Simioni e lo farà fino al ritorno di Camara, che peraltro non dovrebbe esserci neanche domenica prossima con Rieti.