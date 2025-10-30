Le pagelle. Gallo a salve. Knight nervoso. Serve di più da Campogrande

SACCAGGI 6: come al solito è l’ultimo ad arrendersi e prima di farlo le tenta di tutte ma predica nel deserto: la squadra non lo segue.

JOHNSON 6: va troppo a corrente alternata e le 5 palle perse pesano, ma è altrettanto vero che è fra i pochi che vede il canestro.

KNIGHT 5,5: nervoso, anche troppo, prova ad entrare dentro la partita ma ci riesce solo a tratti finendo per non incidere.

ALESSANDRINI 5: gli 8 rimbalzi presi sono l’unica cosa buona della sua partita, per il resto è stata una serata da dimenticare.

ZANOTTI 6: è l’unico che si batte sotto i tabelloni e si fa vedere in attacco ed alla resa dei conti il suo contributo riesce a portarlo.

MAGRO 6: minuti di qualità e di quantità: 10 punti e 4 rimbalzi sono un buon bottino per uno che parte dalla panchina.

GALLO 5,5: spara a salve e questo non aiuta la squadra che si trova a giocare di rincorsa. Alterne cose buone ad errori pesanti.

CAMPOGRANDE 5: un tiro da tre punti e 4 rimbalzi in 15’ sono decisamente troppo pochi. Deve necessariamente alzare l’asticella del rendimento.

DELLOSTO E STOCH SV: Non lasciano traccia nei pochi minuti a disposizione.

DELLA ROSA 5,5: contro Pesaro si è vista una squadra che alla prima difficoltà si è sciolta come neve al sole. Pistoia ha bisogno di ritrovare sé stessa, il proprio gioco, la fiducia nei singoli e soprattutto nel gruppo squadra. Speriamo che la lezione sia servita.

M.I.