Le pagelle. Gaspardo e Masciadri ispirati. Squadra sulle spalle di Harper

Gaspardo 7,5 (nella foto). Finalmente batte un colpo. L’avvio è subito elettrico: suoi 6 dei primi 12 punti forlivesi. Poi incide il giusto nella ‘confusione’ del primo tempo, salvo salire in cattedra dopo la pausa lunga e divenire preziosissimo anche nel ruolo di pivot. Segna una tripla importante nello 0-11 del terzo periodo e non lascia fuggire la sua ex squadra nel quarto. Chiude con 16 punti (7/11 dal campo) e 6 rimbalzi.

Masciadri 7,5. Dalla lunga distanza è un’autentica sentenza: 3/5 e sono tutte conclusioni che pesano come macigni. Alla fine sono 13 punti, in un match di grande sacrificio che lo porta a difendere anche sugli esterni avversari nel finale. Chiude con +19 di plus/minus in poco meno di 21’.

Del Chiaro 6,5. Bene a rimbalzo (6), è anche particolarmente attento a seguire le ‘avventure’ dei compagni in area e sfruttare qualche vantaggio. Trova la retina dalla lunga distanza nell’arido terzo parziale forlivese. Poi soffre Vildera ed esce di gara.

Berluti sv. Quasi 2’ sul parquet, tutti nella prima parte di gara.

Aradori 7. È un punto di riferimento nel primo tempo, anche se la mano non è ancora quella delle serate migliori. Alla fine segnerà comunque 13 punti, benché con un rivedibile 3/10 al tiro, di cui 1/6 dall’arco. La voce valutazione, però, segna un ottimo 17. Già, perché, al contrario del recente passato, è comunque attivo e nel vivo del gioco, al punto da catturare anche 5 rimbalzi. Soprattutto è glaciale dalla lunetta nel finale.

Harper 8. Si carica sulle spalle la squadra e, soprattutto nel finale, la accompagna verso la terra promessa. Cerca la linea di fondo a ripetizione e trova puntualmente la retina con grande abilità. È il top scorer a quota 20 punti (7/13 da 2), a cui aggiunge 7 assist e 5 falli subiti. Alla sirena ‘arringa’ i compagni a metà campo: così, è un vero leader.

Pinza 6,5. Dà la scossa quando entra in campo a fine primo quarto, segnando 5 punti in un battibaleno. Poi si blocca, anche perché il match sale di ritmo e fisiologicamente ne risente un po’. Gioca comunque tanto (21’) a causa delle rotazioni cortissime.

Pepe 7. Vale un po’ il discorso fatto per Aradori. Perché dall’arco non è serata (0/3 nel primo tempo, alla fine sarà 1/5), però si sbatte fino alla fine e porta il suo rilevante mattoncino. Giocando per larghi tratti in cabina di regia e facendo pure bene, con tanto di 5 assist. Centra comunque la doppia cifra (10).

Simone Casadei