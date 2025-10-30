Le pagelle. Harper tuttofare, non sbaglia nulla. Pepe, fiammata finalmente decisiva

Allen 7,5. Centellinato al ritorno in campo, soprattutto nel primo tempo. Non è ancora nella miglior condizione fisica, ma la reazione è buona e mette la sua firma nel finale. Con 4 punti negli ultimi 90” spegne il pericolosissimo fuoco veneto, regalando ai suoi l’allungo decisivo e ‘fermando’ Curry. Top scorer forlivese con 16 punti (6/10 da 2).

Gazzotti 7. Si lascia alle spalle l’influenza ed è energia allo stato puro. Parte in quinta stoppando Bonacini e trovando la retina dall’altra parte. Quindi segna dall’arco, schiaccia a canestro ed è sempre battagliero. Per lui 16 di valutazione in meno di 20’.

Tavernelli 5,5. Partenza a marce ridotte: lo stop forzato per alcune settimane si fa sentire. Poi cresce e, anche se non è sempre precisissimo, si rivela alla lunga affidabile. Deve però ancora compiere uno step.

Gaspardo 5,5. Ci prova in ogni modo, tra qualche forzatura di troppo e alcuni ‘pasticci’. Chiude in doppia cifra (12), ma le percentuali non sono dalla sua parte (5/13 dal campo). Recupera però un possesso importante nel finale.

Masciadri 6. Tantissimo lavoro sporco sui due lati del campo, al punto da passare quasi inosservato. Non ‘macchia’ sostanzialmente il tabellino personale.

Del Chiaro 6,5. Impattante in avvio: sono suoi 6 dei primi 10 punti forlivesi e si fa subito sentire nella lotta a rimbalzo (6 alla sirena). Un po’ limitato dai falli nel prosieguo del match però è sempre vivo.

Aradori 6. Nel primo tempo prende diverse iniziative, specie in uscita dai blocchi. Dopodiché si ‘siede’ e non trova il fondo della retina dopo la pausa lunga, tentando una sola conclusione: 7 punti in 20’ alla fine.

Harper 7,5. La sensazione, per larghi tratti, è che questa Forlì non possa fare a meno di lui. Perché la sua presenza sul parquet è ‘totale’ ed è in grado di fare la scelta giusta sempre con grande tempismo. Lo score personale spiega tutto ciò: 14 punti (di cui 12 nel primo tempo), 8 rimbalzi, 6 assist e 6 falli subiti, per un 23 di valutazione e 13 di plus/minus.

Pinza sv. Non al meglio, gioca solo 4’ nel primo tempo, gettando peraltro al vento due possessi.

Pepe 7 (nella foto). Si infiamma a cavallo tra terza e quarta frazione e sono canestri sono pesantissimi. Segna 11 punti in appena 5’, con tre triple che lo galvanizzano e lo rendono tentacolare anche difensivamente. Finalmente assaggi del giocatore che Forlì si aspettava.

Simone Casadei