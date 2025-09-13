Le pagelle. Il più in palla di tutti è Harper. Gazzotti e Del Chiaro in ritardo

Allen 6. Segna il primo canestro della partita (2 più 1) e dopo 3’ è già a 5 punti. Poi però commette due falli sciocchi e il terzo ancor di più, perché a inizio secondo quarto esce dalla partita. Ritorna a terzo quarto inoltrato, ma inevitabilmente fatica a ritrovare il ritmo. Segna il canestro della speranza a 1’04’’, ma ha demerito (e sfortuna) sul libero sbagliato che avrebbe portato al supplementare.

Gazzotti 5. Ancora indietro di condizione. Rimandato dopo 3 palle perse in 14’ e soprattutto 1 solo rimbalzo. Da rivedere.

Tavernelli 6. Stranamente nervoso per qualche decisione arbitrale a dir poco dubbia. Calma, difesa e una bomba che gli viene trasformata in un canestro da due a fine terzo quarto. Piccoli particolari che dicono che non era serata.

Masciadri 5,5. Firma la bomba del 70-70 nella prima metà dell’ultimo periodo, mancando la doppietta sull’azione successiva. Per il resto deve ancora entrare dei meccanismi forlivesi ed è parso ancora un po’ indietro.

Aradori 5,5. Non è ancora al meglio, però quando crescerà sarà fondamentale per questa squadra. Cattura 5 rimbalzi in 18, quasi un trionfo visto quello che passa il convento sotto i tabelloni.

Del Chiaro 4. Nella prima metà Freeman contro di lui fa quello che vuole e lo mette in difficoltà: alla fine, 17’ e spiccioli nei quali strappa la miseria di 1 rimbalzo. Inaccettabile.

Harper 6,5 (nella foto). Martino lo fa giocare playmaker titolare e rispetto all’anno passato palleggia un po’ meno e la passa di più. Già in condizione fisica eccellente è il miglior realizzatore forlivese, lucido, concreto. Macchia della gara il libero sbagliato in un momento importante. Ma lui c’è.

Pepe 5,5. Segna 9 punti in meno di 6’ nel primo quarto con 3/3. Poi da quel momento non realizza più bombe. Si sbatte e difende alla morte contro Redivo, ma quando Lucio inventa certi canestri c’è poco da fare per chiunque. Sbaglia la tripla del +1 a 31’’ sull’85-97 e commette un evitabilissimo fallo sull’argentino a 3’’ dalla fine dell’azione a 9’’ dalla sirena.

Gaspardo 6. Sbaglia anche lui un libero che pesa, ma per il resto, dopo una prima parte di gare silente offensivamente, è l’anima della rimonta nel quarto periodo. Anche 6 rimbalzi in 29’ e alcuni minuti anche da centro.

Pinza 6. Entra due volte, gioca guardia ma anche play, difende, non fa sciocchezze e segna anche un bel canestro.

s. b.