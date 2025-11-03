Le pagelle. Johnson e Knight fanno faville. Quante lacune nel pitturato

SACCAGGI 6: si dedica molto alla difesa e a far girare la squadra, ma il compito questa volta è arduo perché gli ingranaggi sono imballati.

JOHNSON 7,5: quando si accende per la Fortitudo sono guai seri, Jazz è immarcabile, buca la retina a ripetizione e tiene a galla Pistoia facendo pentole e coperchi. Di più non gli si può chiedere.

CAMPOGRANDE 5,5: non riesce a trovare ritmo sia in attacco che in difesa e questa discontinuità lo porta a non entrare mai fino in fondo dentro al match.

KNIGHT 7,5: per lui una doppia-doppia da 23 punti e 11 rimbalzi e insieme a Johnson tiene vive le speranze di Pistoia. Sua la tripla pazzesca che porta l’Estra a meno uno.

ZANOTTI 5,5: non è il solito lottatore di sempre. Sotto i tabelloni la sua presenza non si sente più di tanto e in attacco sbaglia molti tiri facili.

MAGRO 5: una serata decisamente negativa per il lungo biancorosso.

GALLO 6: gioca per i compagni (6 assist), potrebbe osare di più al tiro, ma alla fine il suo lo porta a casa.

ALESSANDRINI 5,5: fatica molto sotto i tabelloni, pur avendo qualche sprazzo soprattutto da tre punti. Deve riuscire a rimanere in partita quando il momento diventa difficile.

DELLA ROSA 6: l’idea di andare senza lunghi nel secondo tempo paga dividendi, anche perché l’attacco al pitturato continua a latitare molto. La squadra continua a sciogliersi nei momenti delicati della partita e questo è un aspetto sul quale deve lavorare.

M.I.