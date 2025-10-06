Le pagelle. Knight inarrestabile, come canta il Gallo

SACCAGGI 6,5: gli avversari gli riservano un trattamento speciale evitando che si metta in ritmo in attacco, Sacca, allora, si concentra sulla squadra e sulla difesa pur non tralasciando di segnare punti importanti.

STOCH 6,5: parte in quintetto e ripaga la fiducia di Della Rosa con una prestazione di sostanza e solidità.

KNIGHT 9: doppia-doppia da 35 punti e 10 rimbalzi a cui si aggiunge un 42 di valutazione. Semplicemente devastante. La difesa di Torino avrà gli incubi per tutta la notte al solo pensiero di ciò che Seneca è riuscito a fare. Tanto per cambiare ancora una volta Mvp.

ALESSANDRINI 7: partita di solidità e qualità. Difende, bene, e in attacco si fa sentire realizzando punti pesanti per la causa biancorossa.

ZANOTTI 7: sotto i tabelloni fa ciò che vuole perché comanda lui ed ai lunghi di Torino non rimane che prenderne atto. Una presenza che si fa sentire e che è fondamentale per il gioco della squadra.

MAGRO 7: fa le cose giuste al momento giusto e quando conta ci mette l’esperienza che non guasta mai. Della Rosa gli chiede cosa specifiche e lui esegue alla perfezione.

GALLO 8: il ragazzo gioca bene. Personalità, mani buone, piglio giusto e braccio che non trema quando il pallone diventa pesante. Pistoia può contare su di lui.

CAMPOGRANDE 5,5: dispiace non potergli dare la sufficienza anche perché ci piacerebbe molto poterlo fare. Ha bisogno di sbloccarsi in attacco mentre in difesa fa tante cose utili per la squadra.

DELLOSTO SV: sta in campo solo per 7 minuti.

Della Rosa 8,5: un capolavoro tecnico e tattico e non era facile visto le assenza importanti. La squadra lotta, soffre ma si rialza sempre e soprattutto porta Torino a giocare proprio nel modo in cui aveva previsto. Una prestazione che dà a Della Rosa tante conferme, la prima è quella di essere un bravo allenatore.

M.I.