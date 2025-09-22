Acquista il giornale
  4. Le pagelle. Knight si presenta con la doppia doppia. Bene Alessandrini

Le pagelle. Knight si presenta con la doppia doppia. Bene Alessandrini

di MAURIZIO INNOCENTI
22 settembre 2025
Saccaggi 6,5: come sempre il capitano ci mette grinta e determinazione, sprona i compagni, fa girare la squadra e quando serve si mette in proprio.

Johnson 5,5: Jazz stecca il ritorno in biancorosso giocando una partita sottotono. E’ normale che da lui ci si aspetti di più.

Campogrande 5,5: parte bene realizzando il primo canestro della stagione per Pistoia, poi si blocca insistendo troppo nel tiro dalla lunga e anche in difesa non sempre è perfetto.

Alessandrini 7: sfiora la doppia-doppia con 18 punti e 9 rimbalzi, in difesa dà il suo contributo e in attacco si dimostra il valore aggiunto per l’Estra.

Magro 5: aveva un compito difficile ovvero tenero botta ai lunghi avversari e spesso si è trovato in difficoltà. Pistoia aveva bisogno di punti e rimbalzi.

Knight 7,5: una piacevole sorpresa. Seneca si è presentato alla grande con una doppia-doppia da 20 punti e 10 rimbalzi con 34 di valutazione. Tanta energia, difesa e personalità.

Gallo 5,5: una partita con più ombre che luci. Deve ritrova la confidenza con il campo e abituarsi al campionato che già alla prima partita ha dimostrato di essere di livello alto.

Dellosto 5,5: inizia con il piede giusto piazzando una tripla importante, il problema è che il suo fatturato sta tutto qui.

Della Rosa 6,5: Pistoia ha tenuto testa a Verona nonostante le assenze e la differenza di roster e soprattutto di obiettivi. Varia i quintetti trovando sempre quello giusto almeno fino a quando le forze hanno retto i suoi giocatori.

M.I.

© Riproduzione riservata

