Le pagelle. Knight si presenta con la doppia doppia. Bene Alessandrini

Saccaggi 6,5: come sempre il capitano ci mette grinta e determinazione, sprona i compagni, fa girare la squadra e quando serve si mette in proprio.

Johnson 5,5: Jazz stecca il ritorno in biancorosso giocando una partita sottotono. E’ normale che da lui ci si aspetti di più.

Campogrande 5,5: parte bene realizzando il primo canestro della stagione per Pistoia, poi si blocca insistendo troppo nel tiro dalla lunga e anche in difesa non sempre è perfetto.

Alessandrini 7: sfiora la doppia-doppia con 18 punti e 9 rimbalzi, in difesa dà il suo contributo e in attacco si dimostra il valore aggiunto per l’Estra.

Magro 5: aveva un compito difficile ovvero tenero botta ai lunghi avversari e spesso si è trovato in difficoltà. Pistoia aveva bisogno di punti e rimbalzi.

Knight 7,5: una piacevole sorpresa. Seneca si è presentato alla grande con una doppia-doppia da 20 punti e 10 rimbalzi con 34 di valutazione. Tanta energia, difesa e personalità.

Gallo 5,5: una partita con più ombre che luci. Deve ritrova la confidenza con il campo e abituarsi al campionato che già alla prima partita ha dimostrato di essere di livello alto.

Dellosto 5,5: inizia con il piede giusto piazzando una tripla importante, il problema è che il suo fatturato sta tutto qui.

Della Rosa 6,5: Pistoia ha tenuto testa a Verona nonostante le assenze e la differenza di roster e soprattutto di obiettivi. Varia i quintetti trovando sempre quello giusto almeno fino a quando le forze hanno retto i suoi giocatori.

M.I.