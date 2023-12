Le pagelle. La stoppata decisiva di super Aukstikalnis

Drocker 8 (in 33’ 12 da due, 511 da tre, 22 ai liberi, 8 rimbalzi). Sbaglia molto in avvio, ma nel finale non ne fallisce una per allungare e piazzare il break decisivo, piazzando 13 punti negli ultimi 10’.

Fazzi 5,5 (in 34’ 04 da due, 01 da tre, 22 ai liberi). Impreciso al tiro, lavora più in regia.

Aukstikalnis 8 (in 29’ 23 da due, 24 da tre, 55 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist, 6 falli subiti). Si prende subito le sue responsabilità e alla fine la decide con Drocker, anche in difesa con la stoppata finale su Cortese.

Ranuzzi 6 (in 29’ 48 da due, 05 da tre, 10 rimbalzi). Un buon avvio, molti errori al tiro ma anche una bella lotta sotto canestro.

Corcelli 5 (in 18’ 14 da tre, 22 ai liberi, 3 perse). Un passo indietro in una gara condizionata da troppi errori che potevano riaprire la gara.

Marangoni 5,5 (in 15’ 04 da due, 15 da tre, 12 ai liberi, 8 rimbalzi). Al tiro è meno efficace di altre volte.

Bresolin sv (1’ in campo).

Martini 6,5 (in 8’ 11 da due, 22 ai liberi). Minuti di sostanza sotto canestro.

Crespi 7 (in 32’ 612, 04 ai liberi, 7 rimbalzi, 4 assist). Tiene al cospetto dei lunghi ozzanesi non lesinando qualche canestro importante.