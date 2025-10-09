Le pagelle: l’Usa ha avuto un problema a un dito. L’ex Fortitudo si spegne alla distanza. Allen tarantolato ma s’infortuna. Aradori, così i conti non tornano

Allen 7 (nella foto). Inizio tarantolato: tripla, canestro e fallo, già 7 punti dopo 6’. Lotta su una palla vagante anche sdraiato a terra. E ancora: apre la ripresa con un gioco da tre punti e la chiude con un canestro su rimbalzo offensivo nel finale. Segna 19 punti sfiorando il 50% dal campo. Notevole presenza di spirito, penalizzato dal dito dolorante. Fosse per lui...

Gazzotti 5. Segna una tripla nel primo quarto, cattura 7 rimbalzi. Ma l’azione decisiva lo vede protagonista negativo: Davis gli mangia in testa un rimbalzo su tiro libero a due centimetri dal ferro.

Tavernelli 4,5. Firma il massimo vantaggio, ma la partita non è mai affar suo, complice anche un colpo al labbro che lo costringe a un riposo forzato. Oscena la palla persa a cavallo della metà campo nell’ultimo quarto.

Gaspardo 4. Malissimo: un giocatore del suo talento che prende appena 4 tiri in 33’, segnando 3 punti. Nel finale, sul -4, sbaglia una tripla apertissima. E soffre enormemente in difesa.

Masciadri 5,5. Mezzo punto in più per il coraggio che aveva chiesto Martino: negli ultimi possessi tira tre volte da tre, la prima vale il -4, le altre condannano l’Unieuro alla sconfitta. Però erano i tiri che deve prendersi. Prima, aveva alternato graffi dalla lunga distanza alle difficoltà ormai consuete a tener sgombra l’area.

Aradori 5. Miglior prestazione stagionale: 19 punti, con 7/11 dal campo, 21 di valutazione. Il drammatico problema è che i conti non tornano, se nei 28’ in cui resta sul parquet Cento costruisce un parziale a proprio favore di 16 punti. Vero, nei primi due quarti dà linfa dalla panchina, ma gli isolamenti dell’ultimo periodo sortiscono scarichi ingiocabili per i compagni (ancora zero assist dopo 4 giornate): una si traduce in una rimessa agli sgoccioli dei 24 secondi, una in un tiro da 12 metri. Aggiunge una palla persa esiziale nel momento in cui monta la marea centese.

Harper 6. Cerca disperatamente di tenere dritta la baracca, specie quando Allen è dolorante. Non sempre è lucido (4/16 dal campo), i difetti ormai sono noti, ma cerca di aggredire la partita e la chiude con 16 punti.

Pepe 4. All’inizio è aggressivo in difesa (anche se non sta bene). Brutto l’airball da tre in transizione. A condannarlo, però, sono 2 rimbalzi offensivi di Nicola Tanfoglio, entrambi in momenti decisivi. In entrambi i casi, il tagliafuori del numero 40 non è pervenuto.

Marco Bilancioni