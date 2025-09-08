Le pagelle. Maldonado e Simeri non sono incisivi. Bertolo incursore. Campagna positivo
ARLANCH 6 Mai chiamato in causa, sul gol non è certo lui il colpevole.
ACCARDI 5,5 Dalle sue parti Agbugui transita spesso e anche il cross arriva dal suo lato di competenza.
GENNARI 6 Rende inefficace Babbi.
BERTOLO 6 Difesa e attenta e si fa vedere spesso anche in attacco.
BASTIANELLI 5,5 Ci prova più volte, ma è impreciso quando arriva il momento di crossare (dal 19’ st COSTA PISANI 5,5 È protagonista in negativo sulla rete subita).
BIAGI 6 Da mezzala non riesce ad accendersi come suo solito. Costretto ad uscire per infortunio (dal 10’ st ROSSI 6 Entra in campo col piglio giusto).
MALDONADO 5,5 Sotto ritmo, si limita al compitino.
CAMPAGNA 6,5 Il migliore del primo tempo e dell’intera gara finché è in campo (dal 25’ st RUSSO 6 Partecipa agli assalti finali ma non incide).
PELLEGRINO 5,5 Si propone con frequenza a sinistra, ma è poco preciso negli appoggi.
SIMERI 5,5 Aiuta la squadra, ma da lui serve di più (dal 25’ st PINZAUTI 6 Contribuisce ad aumentare il peso offensivo).
DIALLO 5,5 Appannato rispetto alle scorse uscite (dal 35’ st ALAGNA 7 Non poteva esserci impatto migliore: entra e segna dopo appena due minuti).
ANDREUCCI 5,5 Non riesce a cambiare marcia alla sua squadra nemmeno dopo i cambi.
