Le pagelle. Natali è chirurgico. Arrigoni detta legge. Paesano...spaesato

BENITES 6.5: la condizione è in crescita e si vede da come lotta su ogni pallone, strappando rimbalzi dalle mani di chi è più grosso di lui.

CHIERA 6.5: peccato per i cinque falli, alcuni dei quali frettolosi. Senza di quelli sarebbe stata un’altra serata da mvp.

NATALI 7.5: i ragazzini terribili di Treviglio prendano appunti dal capitano rossoblù: gioca con lucidità ogni possesso ed è chirurgico da tre. ARRIGONI 7: inizia sbagliando qualche appoggio di troppo da sotto, poi sale di tono e finisce dettando legge sotto le plance.

SGOBBA 6: un’altra serata non da Sgobba in termini di percentuali offensive, stavolta però si mette a disposizione.

DELL’UOMO 6.5: l’irruenza è il suo grande difetto ma in serate come questa può trasformarsi nel suo miglior pregio. Non trema la sua mano da dietro l’arco.

KUPSTAS 6: fuori fase nel primo tempo, più preciso e applicato nei secondi 20’. In area è un cecchino (6/6 da due).

PAESANO 5: altra prova assai opaca dell’ex Pielle Livorno: 1 punto e 5 falli in 14 minuti scarsi. ’Si può dare di più’.

GIANNOZZI 6: entra con la garra giusta e Barsotti lo premia con un minutaggio più che ragguardevole. All. BARSOTTI 7: deve essersi fatto sentire negli spogliatoi: la sua squadra, esce dall’intervallo lungo in modalità schiacciasassi e porta a casa il punto della parità.

Filippo Palazzoni