Le pagelle. Per Gerald una partita da leader. Grande continuo, Marini opaco

Robinson 7,5 (nella foto). Eccola qua, la partita da leader. Inarrestabile nel primo quarto, delizioso assistman nel secondo e di nuovo in azione in prima persona nel secondo tempo. 28 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e canestri meravigliosi anche nella volatona finale. Segna il +4 a 100 secondi dalla fine, poi si fa male e deve uscire.

Marini 5. Il 3/18 totale dal campo non è da lui. Si sbatte e vuole prendersi le responsabilità che gli competono, ma ieri sera il canestro era davvero stregato.

Anumba 5. Dal punto di vista difensivo non comincia affatto male, poi però i diretti avversari cominciano a segnare e lui dall’altra parte del campo non è un fattore.

Johnson 7,5. Sfiora la tripla doppia con 17 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. 34’ di enorme livello. L’unica pecca? Sbaglia la tripla che forse avrebbe ammazzato la partita, quella del possibile +7 a 2’15’’ dal gong.

Camara 7. 21 di valutazione e +12 di plus/minus, il dato migliore della squadra. Con lui in campo, l’area è tutta riminese. Poi cade due volte e, dopo lo scontro con Gentile, batte la testa per terra e deve uscire. Tanta paura per lui e Palalido in silenzio. Poi la barella e il trasporto in ospedale per accertamenti. Rimane sempre cosciente.

Grande 7. Onestamente il più continuo delle ultime settimane. Anche a Milano il suo tiro è letale. Finisce con 5/9 da tre e con una verve che serve tantissimo in questo momento.

Masciadri 5,5. Meno efficace rispetto a tante precedenti apparizioni. 17 minuti molto opachi.

Bedetti 5,5. Quasi 6 minuti in campo con 3 falli.

Ruggeri sv. 6 secondi in campo per il debutto in A2. Il ragazzo deve ancora compiere 16 anni ed è il miglior 2009 d’Italia secondo la classifica di Italhoop. Ne sentiremo parlare.

