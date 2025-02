Le pagelle. Perkovic è rimasto in Nazionale. Pollone, risveglio troppo tardivo

Parravicini 4. Prova da ex al contrario. Si segnala per la confusione in cabina di regia, e non solo, nella prima metà, per la prima e unica bomba Unieuro dei primi due quarti e per i tiri sbagliati nella seconda metà.

Cinciarini 5. Non una delle migliori prove del Cincia. Forza molto in attacco anche se alla fine è il secondo realizzatore della squadra. A 4’47’’ con Forlì in rimonta forza e sbaglia il tiro del potenziale -12 a 4’47’’ dalla fine. Otto punti nel quarto periodo.

Tavernelli 5. Cerca di mettere ordine nel caos della prima metà e non sempre ci riesce. Due conclusioni corte nel primo quarto sono lo specchio della sua prova offensiva.

Gaspardo 5,5. Uno dei meno peggio anche se comunque non preciso ed efficace come nelle ultime prove. Grave il suo inspiegabile air-ball solo dalla lunetta a 3’30’’ dalla fine: sarebbe stato il canestro del -10. Miglior rimbalzista del match con 8 palloni strappati.

Perkovic 4. Forse era rimasto in Nazionale, del resto aveva giocato appena 48 ore prima. Segna il primo canestro della sua gara a 5’36’’ dalla fine, una schiacciata in contropiede; la prima e unica tripla a 4’21’’.

Pascolo 5,5. Chiude con 7 rimbalzi e un meraviglioso assist-dietro la schiena per Gaspardo all’inizio del secondo quarto, ma sbaglia un canestro insbagliabile. Lotta, non forza, ma non incide mai.

Magro 5,5. Segna tutti i suoi punti nei 5’15’’ del primo quarto, poi gioca 8’ negli altri tre quarti. Certo che un rimbalzo catturato in 13’34’’ è proprio pochino.

Del Chiaro 4. Inizia dando buoni segnali anche in attacco, ma è penalizzato dai falli. Poi nella seconda metà ripiomba nel tunnel e resta in campo solo 7’26’’.

Pollone 5,5. Cerca di difendere su Smith e Mouaha nei primi due quarti ma con scarsi risultati. In tre quarti zero punti in 11’ e tutto il terzo periodo lo passa in panchina. Poi nel quarto periodo segna 8 punti e con difesa e due bombe anima il tentativo di rimonta. Migliore per valutazione con 15.

Harper 6. A parte il classico 0/2 ai liberi, una delle migliori prove, soprattutto offensivamente. Nei primi due quarti segna 6 punti, poi ben 9 nell’unico sprazzo di vita forlivese nei primi tre quarti all’inizio del terzo periodo. Nell’ultimo quarto lascia fare agli altri.

Stefano Benzoni