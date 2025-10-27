Le pagelle. Saccaggi baluardo. Johnson appannato

SACCAGGI 6,5: il capitano è l’ultimo a mollare, lotta e sgomita per tutta la partita, che sente molto.

JOHNSON 5,5: una prestazione opaca ma del resto quanto accaduto a Rieti lo ha segnato più di altri, anche per questioni di legami affettivi.

KNIGHT 6,5: parte in sordina ma poi torna ad essere quello di sempre caricandosi in alcuni momenti la squadra sulle spalle.

ALESSANDRINI 6: chiude con 13 punti e 7 rimbalzi che testimoniano la solidità della sua prova.

ZANOTTI 6,5: una doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi sono il frutto di una gara di grande sostanza, solidità e qualità sia in attacco che in difesa.

MAGRO 6: è tornato ad incidere da par suo: 8 punti e 5 rimbalzi figli di esperienza e sangue freddo.

GALLO 6: gioca più per la squadra e questo lo premia con 6 assist preziosi, al tiro non è precisissimo.

CAMPOGRANDE 6: la speranza è che si sia definitivamente sbloccato in attacco e le tre triple, due di fila, lasciano ben sperare. In difesa ci mette del suo come ogni volta.

DELLA ROSA 6: a fine partita si prende le colpe per una prestazione della squadra al di sotto delle aspettative e questo non può che fargli onore. Tuttavia giudicare i biancorossi solo dal punto di vista tecnico è difficile e non sarebbe neppure giusto perché quanto accaduto a Rieti ha lasciato una ferita profonda nella squadra, nei tifosi, nella città e, più in generale, nello sport.

M.I.