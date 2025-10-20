Le pagelle: Saccaggi e Zanotti preziosissimi in difesa e nelle piccole cose. Johnson e Knight giocano da fenomeni

SACCAGGI 7,5 Una grande prova di solidità difensiva, intelligenza tattica e leadership da parte del capitano che è stato un fattore decisivo per Pistoia.

JOHNSON 8,5 Ha distribuito perle di basket per 40 minuti mettendosi al servizio della squadra, costruendo soluzioni al bisogno, difendendo duro e ergendosi a protagonista nel momento giusto. Chiude con 30 di valutazione.

KNIGHT 8,5 un tornado che si abbatte sulla difesa di Rieti che fa ciò che può per provare a contenerlo ma alla fine viene spazzata via. Ancora una volta è il migliore marcatore dell’incontro ma la sua presenza si è sentita, eccome, anche in difesa.

ALESSANDRINI 6 In attacco, rispetto al solito, non si è fatto sentire ma alla fine il suo contributo in termini di difesa lo ha portato.

ZANOTTI 7,5 Lotta e sgomita sotto le plance come sempre, in attacco realizza punti pesanti e soprattutto importanti, sua la tripla che di fatto chiude definitivamente la partita.

MAGRO 6 Fatica più del dovuto ma riesce ugualmente a portare il suo mattoncino per la causa.

GALLO 6,5 Era uno degli ex insieme a Jazz Johnson e non ha sentito il peso così come non ha sentito quello della chiamata in azzurro. Gioca una partita diligente e quando serve mette a segno punti fondamentali.

DELLOSTO 6 Fa ciò che gli viene chiesto ovvero dare una mano ai compagni e lui ricambia aiutando in difesa.

CAMPOGRANDE 6 La tripla realizzata non è servita a sbloccarlo in attacco, ma in difesa fa tante piccole cose buone che rappresentano comunque un segnale.

STOCH SV In campo solo per 5 minuti.

DELLA ROSA 7,5 Il piano partita è perfetto, gli uomini migliori di Rieti sono stati imbrigliati e tolti dalla partita. Nel momento in cui gli avversari provano a rientrare compie le mosse giuste che servono a rimettere le cose a posto. Pistoia ha compiuto un altro passo in avanti soprattutto dal punto di vista della maturità e compattezza di squadra.

M. I.