Le pagelle. Smith è tornato. Uglietti: un tuffo decisivo. Cheatham inverte la rotta del match

Jaylen BARFORD (31 minuti, 2/6 da 2, 1/4 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 5 assist, 8 punti) Non sarà l’americano più talentuoso visto a Reggio, ma quando gioca queste partite ci piace tanto. Non si demoralizza quando il tiro non lo premia e si mette al servizio del gruppo con lucidità e solidità difensiva. Voto 6.5

Cassius WINSTON (22 minuti, 2/4 da 2, 1/4 da 3, 4/7 ai liberi, 1 rimbalzo, 7 perse, 5 assist, 11 punti) Al rientro non è al meglio, ed è molto più croce che delizia, con una caterva di palle perse. Ma nel supplementare è fondamentale. Voto 6.5

Mouhamed FAYE (21 minuti, 4/7 da 2, 0/1 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 persa, 2 stoppate 8 punti) Sotto i tabelloni, oltre a catturare rimbalzi, intimidisce dall’inizio alla fine e sporca tanti palloni. Prestazione solida e matura Voto 7

Stephane GOMBAULD (19 minuti, 2/3 da 2, 2/3 da 3, 5 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 10 punti) Si rende estremamente utile nella prima metà di gara, quando Reggio fatica a trovare il bandolo della matassa. Voto 6.5

Jamar SMITH (26 minuti, 4/6 da 2, 2/6 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 14 punti) Il "chirurgo" è tornato. Getta scompiglio nella difesa avversaria, segna canestri fondamentali, in particolare la "bomba" nel finale dei regolamentari che restituisce inerzia ai suoi. Leadership di peso in una gara importantissima. Voto 7.5

Lorenzo UGLIETTI (23 minuti, 0/3 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 5 assist, 2 punti) Ci sono giocate che valgono un match. Il suo tuffo difensivo per contendere un pallone che vale la rimessa a favore di Reggio, a 10 secondi dalla fine, è una di queste. Già autore di una prestazione di livello, la nobilita con l’azione che di fatto dà la vittoria ai suoi. Voto 7,5

Kenneth FARIED (24 minuti, 4/7 da 2, 2/4 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 10 punti) Monumentale in difesa, pasticcia spesso in attacco, e sbaglia due liberi sanguinosi. E’ comunque molto utile. Voto 6.5

Sasha GRANT (20 minuti, 0/2 da 2, 2/3 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 3 assist, 6 punti) Le sue prestazioni sono spesso in fotocopia. E quando le buone scelte e la grinta difensiva, prevalgono su errori ed omissioni, merita una valutazione positiva. Voto 6

Matteo CHILLO (2 minuti, 2/2 da 2, ai liberi, 2 punti) N.G.

Kwan CHEATHAM (37 minuti, 4/4 da 2, 3/9 da 3, 3/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 20 punti) Nel terzo quarto inverte la rotta del match portandola verso Reggio, cala nei minuti successivi ma sigla il 2/2 dalla lunetta che nel finale mette in cassaforte il successo. E in una gara dove Reggio, dalla lunetta, sbaglia tanto, vale mezzo voto in più. Voto 8

Gabriele Gallo