Le pagelle. Solo Galloway strappa la sufficienza. Grant e Hervey da dimenticare

Bryante WEBER (19 minuti, 45 da 2, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 3 assist, 8 punti) Si accende a tratti, per il resto rimane ai margini del match. Nel finale Tucker gli cade involontariamente addosso ed è costretto a uscire dolorante al ginocchio. Speriamo nulla di grave.

Voto 5.5

Alessandro CIPOLLA (8 minuti, 12 da 2, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 2 punti) Un paio di buone cose, un paio di sciocchezze. Voto 5.5

Kevin HERVEY (27 minuti, 48 da 2, 04 da 3, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 10 punti) Entra in campo svagato, commette gravi leggerezze in attacco e in difesa è sempre in ritardo. Un pochino meglio successivamente, ma non incide. Voto 5

Langston GALLOWAY (37 minuti, 48 da 2, 411 da 3, 35 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 23 punti) L’unico biancorosso a segnare con continuità. Sbaglia parecchio, ma di fatto si carica sulle sue spalle tutto l’attacco reggiano finchè c’è una parvenza di gara. Voto 6

Mouhamed FAYE (10 minuti, 2 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 0 punti) Contro avversari più smaliziati la sua inesperienza si vede. Stavolta manca anche di spirito combattivo. Voto 5

Jamar SMITH (19 minuti, 24 da 2, 14 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 3 assist, 7 punti) Seconda prestazione sottotono di fila per lui; fatica a trovare ritmo e si incaponisce in iniziative personali poco costruttive. Speriamo torni presto ai suoi livelli. Voto 5

Lorenzo UGLIETTI (15 minuti, 24 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 assist, 2 punti) Priftis lo mette in quintetto per un gioco più controllato, ma gli esiti non sono positivi. In difesa si impegna, in cabina di regia fa molta confusione. Voto 5

Darion ATKINS (25 minuti, 37 da 2, 22 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 stoppata, 3 perse, 1 assist, 8 punti) L’inizio è da brivido, perché Tessitori lo domina. Lievemente meglio nel prosieguo. Voto 5.5

Michele VITALI (22 minuti, 22 da 2, 02 da 3, 12 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 4 punti) Alza i suoi toni nella seconda parte del match, ma senza acuti. Voto 5.

Sasha GRANT (13 minuti, 23 da 2, 01 da 3, 1 rimbalzo, 4 punti) Non trova il giusto feeling con il match, e fatica anche in retroguardia a contenere gli avversari. Serata no. Voto 5

Matteo CHILLO (5 minuti, 01 da 3, 22 ai liberi, 1 rimbalzo 2 punti) Ok, è il decimo uomo, ma potrebbe metterci più aggressività. Manca d’impatto.

Voto 5

Gabriele Gallo