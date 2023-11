Le pagelle. Sorrentino parte bene. Ranuzzi è impreciso

Fazzi 6 (in 36’ 34 da due, 15 da tre, 01 ai liberi, 4 rimbalzi). Tanti minuti in campo in regia, con un rendimento che cresce con il passare dei quarti, anche se non abbastanza.

Sorrentino 6 (in 25’ 22 da due, 01 da tre, 24 ai liberi, 3 rimbalzi). Mette energia nel primo quarto.

Aukstikalnis 7 (in 31’ 35 da due, 49 da tre, 33 ai liberi, 4 rimbalzi, 6 falli subiti). Regge l’attacco dell’Andrea Costa sulle sue spalle per quasi tutta la gara. I falli lo limitano e dopo la quarta penalità non punge come prima.

Ranuzzi 5,5 (in 30’ 17 da due, 22 ai liberi, 4 rimbalzi). Limitato nelle sue incursioni in area.

Corcelli 6 (in 16’ 14 da due, 23 da tre). Condizionato da una scavigliata subita venerdì, regge pochi minuti, ma con vigore. Marangoni 5,5 (in 18’ 02 da due, 24 da tre). Non trova spazio per colpire.

Bresolin 5,5 (in 5’ 02 da due, 3 rimbalzi). Poca precisione.

Martini 6 (in 9’ 12 da due, 23 ai liberi, 3 rimbalzi). Si mostra attivo nei minuti in cui è in campo.

Crespi 5 (in 30’ 412 da due, 25 ai liberi, 7 rimbalzi, 4 perse, 5 falli subiti). Molti errori vicino al canestro in una partita in cui serviva reggere l’urto dei lunghi abruzzesi.