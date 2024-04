Le pagelle. Tomassini, giocate da leader Anumba dà il suo contributo

Tassinari 6. Infila la tripla che apre un terzo quarto sontuoso da parte dell’attacco e gestisce il match sempre con un ottimo controllo.

Marks 8. 21 dei suoi 26 punti li mette in un secondo tempo in cui non è assolutamente marcabile per nessuna delle guardie di Ciani. Dalla media-lunga distanza è una sentenza, ma piace anche perché dà una grossa mano a rimbalzo (8) e soprattutto è decisivo nei momenti importanti, per ricacciare indietro una Torino che era rientrata a un possesso di distanza. Superlativo.

Anumba 6,5. Contributo eccellente in alcune fasi di gioco importanti. 7 punti e 5 rimbalzi, alcuni di questi saltando in testa alle torri torinesi. Non semplice il compito contro una delle squadre più solide in area di tutta la A2, ma lui il suo l’ha fatto. Eccome, se l’ha fatto.

Johnson 8. 24 punti con 13 tiri totali, ma soprattutto 9 rimbalzi e 5 assist. Ci mette un quarto a entrare in partita, poi però non lo ferma più nessuno. Da tre, in fade-away, facendo uso sapiente del perno sotto canestro: in tutti i modi. Incubo per gli avversari.

Simioni 5,5. Buca una partita molto difficile, in cui Poser e Cusin vincono nettamente il duello diretto con lui e Pellegrino. Per una volta non riesce a dare un contributo sufficiente. Può succedere.

Pellegrino 5,5. Mette il corpo al servizio della squadra, ma anche lui non riesce a contrapporre una resistenza adeguata ai pari-ruolo avversari.

Grande 6,5. Infila tre triple di puro talento, complicatissime. Poi però perde alcuni palloni troppo facilmente. La bilancia, però, deve essere considerata positiva, non fosse altro per il clamoroso +19 di plus/minus nei suoi 16 minuti in campo. Con lui la squadra ha funzionato.

Tomassini 7. 13 punti e tutta la sicurezza dei giorni migliori. Segna spesso canestri importanti in momenti complicati per la squadra e fornisce un contributo di eccellente qualità.

Masciadri sv. Segna un canestro di gran bellezza nel primo quarto e subito dopo se ne torna in panchina zoppicando. Sembra la classica scavigliata, in realtà è un problema alla pianta del piede. Verrà valutato in questi giorni.

Scarponi sv. Troppo poco in campo per poter essere giudicato.