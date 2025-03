Le pagelle. Winston strepitoso, Smith stavolta fa cilecca. Momo Faye indossa il suo vestito migliore

Jaylen BARFORD (21 minuti, 2/3 da 2, 1/7 da 3, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 stoppata, 10 punti) Un ottimo sprazzo in un momento importante e dedizione efficace in retroguardia. Voto 6

Cassius WINSTON (32 minuti, 8/11 da 2, 3/10 da 3, 5/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 4 assist, 30 punti) Fa pentole, coperchi e trova pure il tempo di mandare un saluto alla figlia addormentata in tribuna. Senza la sua prestazione l’Unahotels non sarebbe arrivata a giocarsela fino alla fine. Anche perché è costante nel segnare e valido in regia. Voto 8

Mouhamed FAYE (18 minuti, 5/8 da 2, 1/2 rai liberi, 8 rimbalzi, 3 perse, 3 stoppate, 11 punti) Gran bella prestazione. Prende subito le misure a Kabengele e alla distanza vince il duello con il temuto avversario. Presidia i tabelloni e punge in attacco. Momo indossa il suo vestito migliore. Voto 7

Jamar SMITH (17 minuti, 1/3 da 2, 0/4 da 3, 2/2, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 2 assist, 2 punti) Il "chirurgo" stavolta non riesce a usare il bisturi. In affanno in difesa, non incide in attacco. Confidiamo ritrovi smalto per il match di Coppa. Voto 5

Lorenzo UGLIETTI (22 minuti, 2/2 da 2, 1/1 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 4 assist, 9 punti) Anima combattente dell’Unahotels, non rifiuta alcun duello, lotta da par suo, è intenso e si rende utile anche in fase offensiva. Voto 5.5

Michele VITALI (19 minuti, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 assist, 3 punti) Partita contro avversari molto solidi, molto fisici, dove fatica a ritagliarsi iniziative. Non gli difettano impegno e volontà Voto 5.5

Kenneth FARIED (20 minuti, 2/3 da 2, 2/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 2 assist, 1 stoppata, 6 punti) Lui il duello con Kabengele lo perde, e non riesce ad esprimere la sua consueta energia, commettendo anche falli evitabili. Serata non positiva. Voto 5.5

Sasha GRANT (10 minuti, 0/1 da 3, 0 punti) Stasera quantomeno la sua fisicità poteva essere molto utile. Invece non trova mai ritmo e fatica in qualche lettura. Lo staff tecnico gli concede poche opportunità. Voto 5.5

Matteo CHILLO (10 minuti, 2 rimbalzi, 0 punti) Fa quello che gli viene chiesto di fare nel tempo concessogli. Voto 6

Kwan CHEATHAM (31 minuti, 2/4 da 2, 4/10 da 3, 0/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 stoppata, 16 punti) Nell’economia della partita le sue fiammate al tiro hanno peso specifico, e gli fanno guadagnare la pagnotta. Voto 6.

Gabriele Gallo