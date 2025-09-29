Le pagelle. Zanotti nervoso. Alessandrini c’è. Da Campogrande ci si aspetta di più
JOHNSON 7 Nel primo tempo sparacchia un po’, intestardendosi a tirare. Nella ripresa meglio, decisivo nel break che decide la partita.
SACCAGGI 8,5 Giornata da ricordare per il capitano che chiude con sette triple, di cui almeno un paio da nove metri. Trascinatore.
CAMPOGRANDE 6 Nelle pieghe della partita si vede poco. Non è un mangiapalloni, ma da lui è lecito attendersi qualcosa in più.
ALESSANDRINI 6 Meno appariscente e meno coinvolto rispetto a quello splendente di Verona. Della Rosa ha già fatto capire che a lui rinuncia mal volentieri.
MAGRO 6 Gara silenziosa, ma di sostanza: 6/6 ai liberi e 4 rimbalzi in 18 minuti. Di fatto quello che gli si chiede.
KNIGHT 5,5 Come Alessandrini, anche lui è marcato a vista dopo Verona. Spende due falli presto e non riesce mai ad entrare in ritmo. Si difende a rimbalzo.
ZANOTTI 5,5 Al rientro dall’infortunio, gioca a sprazzi. Spende qualche fallo ingenuo ed è troppo nervoso.
GALLO 7,5 Prestazione che va ben oltre le statistiche. Segna quando conta, ma soprattuto con quelle braccia infinite si fa sentire in difesa. Chiude con +19 di plus-minus.
STOCH SV
DELLOSTO SV
DELLA ROSA 7 Prima gioia da ’vero’ capo allenatore. Alti e bassi da pulire, ma la squadra è in crescita.
N. Cas.
