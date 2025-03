Le parole del tecnico. "Stiamo crescendo, la prossima conta tanto»

"La squadra sta crescendo in tutti i suoi effettivi, ora sarà fondamentale vincere domenica a San Giorgio". Coach Benedetto può festeggiare il nono successo di fila della sua squadra, capace di battere agevolmente una Gardonese mai doma che nell’ultimo quarto ha però mollato gli ormeggi, soffocata da un’Adamant che ha tenuti alta l’intensità fino alla fine.

"Non abbiamo iniziato benissimo – le parole del tecnico –, bisogna dare i giusti meriti anche agli avversari, che nel primo quarto ci avevano un po’ imbrigliato. Nella seconda frazione abbiamo gestito meglio il pallone, poi in avvio di ripresa è vero che loro sono tornati a -6, ma noi abbiamo sbagliato diversi canestri facili. A Gardone mancavano tre giocatori importanti, diventa difficile giocare a una certa intensità per quaranta minuti contro di noi. Come giudico il rientro di Chessari? Non mi aspettavo fosse già così pronto, ha ricominciato ad allenarsi solo martedì, per cui sono contento di ciò che ha messo in campo. Ci serviva il suo ingresso, visto che avremo fuori Dioli per un po’ e Ballabio non è ancora pronto per rientrare. In generale sono contento di tutti, è una squadra intercambiabile e quando un giocatore non è al massimo delle sue potenzialità, qualcuno lo sostituisce. Penso a Tio, un ragazzo giovane che sta crescendo partita dopo partita, soprattutto al tiro: ai playoff avremo bisogno di tutti". L’Adamant conquista così la sua nona vittoria di fila, ma ora sarà fondamentale vincere domenica a San Giorgio su Legnano, per tenere gli avversari lombardi a distanza di sicurezza.

j.c.