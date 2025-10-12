Acquista il giornale
  4. Le parole di coach Pansa (Tema Sinergie). "Il pericolo è Dron». Faenza vuole il poker

L’effetto PalaCattani per conquistare un poker di vittorie, restare in vetta a punteggio pieno e per scacciare il tabù che...

di LUCA DEL FAVERO
12 ottobre 2025
Lorenzo Pansa guida Faenza (foto Tedioli)

L’effetto PalaCattani per conquistare un poker di vittorie, restare in vetta a punteggio pieno e per scacciare il tabù che non l’ha mai vista battere i cugini in un match di campionato. La Tema Sinergie si presenta al derby con l’OraSì carica per l’ottimo inizio di stagione, ma ancora una volta con l’infermeria piena, dovendo rinunciare a Romano, out da metà settembre per un problema alla schiena, e Santiangeli, assente domenica scorsa a Fabriano per un problema muscolare. Pansa dovrebbe dunque proporre il quintetto con Rinaldin play, ottimo a Fabriano con i suoi 7 assist, Fragonara da guardia, Vettori da ala piccola, e con il trio Mbacke, Longo e Van Ounsem a ruotare sotto canestro. Fondamentale sarà anche l’apporto di Fumagalli, pronto a ‘spaccare’ la partita in cabina di regia con le sue giocate, e di Stefanini, ottimo difensore e chirurgico nel segnare sfruttando gli scarichi dei compagni. Proprio la difesa sarà fondamentale per arginare Dron, il maggior pericolo in casa giallorossa, con una staffetta tra giocatori che si alterneranno a marcarlo.

"Ravenna si presenterà con il morale alto dopo la vittoria di mercoledì con Nocera – spiega coach Lorenzo Pansa – dove ha confermato di avere un buon quintetto con giocatori esperti e riserve giovani che si fanno sempre trovare pronte. È una squadra che corre e che ha molta energia e fisicità a rimbalzo. Credo che la chiave del match, sarà la nostra capacità di bloccare i suoi contropiede e quanto riusciremo a farci valere a rimbalzo". Faenza e Ravenna sono accumunate dall’età media bassa del roster e da un gioco frizzante e spumeggiante che ha conquistato i tifosi già dalla preseason. "Dron è sicuramente importante nel gioco dell’OraSì, perché è un motore che innesca i compagni con la sua velocità, ma ci sono anche Jakstas, Cena, Brigato e Paolin, che con la loro esperienza sono spesso determinanti. Dalla panchina subentrano giocatori bravi a calarsi subito nel ritmo di gioco". I tifosi faentini avranno ancora la possibilità di acquistare i biglietti dalle 17 al PalaCattani.

